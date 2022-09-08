Об этом Алексей Резников написал в Twitter.

"У меня была очень продуктивная и вдохновляющая встреча со Столтенбергом на авиабазе Рамштайн. НАТО планирует организовать обучение на основе стандартов NSPA для украинского Агентства по оборонным закупкам", – пишет Резников.

Также министр обороны Украины обнародовал фотографию, на которой Столтенберг держит фрагмент российской крылатой ракеты "Калибр", которая была нацелена на Киев.

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил в Рамштайне, что Украина должна получать оружие бесперебойно, помощь в $675 млн будет включать ракетные, артиллерийские и противотанковые средства.