Резников подарил Столтенбергу осколок российской ракеты "Калибр"
Министр обороны Украины встретился с генеральным секретарем НАТО на авиабазе Рамштайн
Об этом Алексей Резников написал в Twitter.
"У меня была очень продуктивная и вдохновляющая встреча со Столтенбергом на авиабазе Рамштайн. НАТО планирует организовать обучение на основе стандартов NSPA для украинского Агентства по оборонным закупкам", – пишет Резников.
Также министр обороны Украины обнародовал фотографию, на которой Столтенберг держит фрагмент российской крылатой ракеты "Калибр", которая была нацелена на Киев.
Читайтетакже: Рамштайн-5 будет иметь стратегический подход долгосрочной военной помощи, который повлияет на структурные изменения в украинской армии, — Згурец
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил в Рамштайне, что Украина должна получать оружие бесперебойно, помощь в $675 млн будет включать ракетные, артиллерийские и противотанковые средства.
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