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Резников по итогам "Рамштайна": Уверен, что у нас будет "птичья коалиция"

15 июня, 2023 четверг
20:33
Война с Россией

Министр обороны Алексей Резников 15 июня посетил встречу Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн": по его словам, на ней были озвучены очень важные новости о "коалиции истребителей" (Bird Coalition)

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Резников отметил, что удовлетворен результатами сегодняшнего заседания.

"Да, безусловно (удовлетворен, – ред.), потому что сегодня я также услышал очень важные новости о так называемой Bird Coalition или коалиции истребителей," – ответил он на вопрос журналистов о впечатлениях от сегодняшнего "Рамштайна"

Министр рассказал, что получил заверения от партнеров о начале обучения украинских пилотов и намерении строить общую коалицию. Резников сообщил, что консорциум истребителей начнется с Нидерландами и Данией, а затем к ним присоединятся другие государства.

"Он начнется с F-16 с Нидерландами и Данией, к которым присоединятся другие страны. А также мы услышали хорошие новости наших шведских партнеров о том, что у нас будет возможность тестировать, просто тестировать их возможности", - сообщил министр.

Он выразил уверенность, что к уже существующим сообществам присоединится и "птичья коалиция".

"Поэтому я абсолютно уверен, что у нас будет Bird Coalition для ВСУ", – добавил министр.

Кроме того, Резников рассказал, что министры обороны Люксембурга и Эстонии поддержали инициативу министра обороны Украины по созданию так называемой ІТ-коалиции. Пока он не рассказал, что именно будет входить в такой вид сотрудничества.

"Сегодня на заседании мои коллеги Франсуа Бауш и Ханно Певкур поддержали мою идею создания "IТ-коалиции" в рамках "Рамштайна". Они готовы взять на себя лидерскую роль в создании этой группы. Итак, на горизонте новая коалиция для обеспечения победы Украины. Это обязательно превратится во что-то увлекательное, поэтому следите за обновлениями!", - пишет в twitter Резников.

Министр также встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил совместные проекты, которые усилят обороноспособность Украины.

"Провел очень продуктивную встречу с Йенсом Столтенбергом. Мы обсудили проекты, которые будут способствовать нашему сотрудничеству и принесут практические результаты в укреплении нашей обороноспособности и безопасности", - пишет Резников.

Что известно о заседании в формате "Рамштайн"

"Рамштайн" - это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, состоявшихся с целью синхронизации и ускорения предоставления военного оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждению вопросов поддержки Украины после окончания войны.

С начала полномасштабного вторжения состоялось уже 12 заседаний. На последнем, 25 мая, обсудили поиск дополнительных систем ПВО для Киева, обучение украинских пилотов на истребителях F-16 и создание нового центра обслуживания танков Leopard. Страны-участники также посвятили время усилению защиты Украины, в частности, поставке снарядов калибра 155 мм, систем противовоздушной обороны, радаров и другой амуниции.

Также на встрече сообщили, что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды. В целом, в списке стран, которые предложили обучать украинских пилотов: Великобритания, Дания, Норвегия, Нидерланды, Бельгия, Португалия, Польша.

12 июня министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, о чем будут говорить на 13-м заседании "Рамштайна". В приоритете обсуждение "самолетной коалиции", подготовка пилотов, техников и инженеров.

15 июня Резников прибыл на заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн-13" и встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Мир
Алексей Резников
поддержка Украины
оружие для Украины
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