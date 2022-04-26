Резников передал союзникам список оружия, необходимого для освобождения территорий
26 апреля на базе ВВС США "Рамштайн" в Германии прошла конференция, на которой представители 20 стран обсудили поддержку Украины, министр обороны Алексей Резников передал им список необходимого оружия
Об этом он написал в Twitter.
По словам министра, для достижения победы над агрессором и освобождения украинских территорий нужно современное оружие, в том числе тяжелое вооружение.
"Я благодарю всех наших партнеров за военную помощь. Мы уверены, что это будет продолжаться", - добавил Резников.
Согласно списку Украина нуждается в технике для противовоздушной обороны и БПЛА, артиллерийских системах, реактивных системах залпового огня, танках, БТР и БМП, самолетах, противокорабельных ракетах.
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