Резников передал союзникам список оружия, необходимого для освобождения территорий

Об этом он написал в Twitter.

По словам министра, для достижения победы над агрессором и освобождения украинских территорий нужно современное оружие, в том числе тяжелое вооружение.

"Я благодарю всех наших партнеров за военную помощь. Мы уверены, что это будет продолжаться", - добавил Резников.

Согласно списку Украина нуждается в технике для противовоздушной обороны и БПЛА, артиллерийских системах, реактивных системах залпового огня, танках, БТР и БМП, самолетах, противокорабельных ракетах.

