Резников озвучил ЕС количество снарядов, необходимых ВСУ для наступления, - FT
Украинский министр обороны Алексей Резников обратился к европейским коллегам с просьбой поставлять Украине по 250 тысяч снарядов ежемесячно
Об этом сообщает Financial Times.
В письме коллегам в 27 странах-членах Европейского союза Резников отметил, что ВСУ выпускают лишь пятую часть необходимого количества снарядов из-за нехватки боеприпасов. В среднем это составляет 110 тысяч снарядов калибра 155 мм, в то время как Россия использует в четыре раза больше.
Глава МОУ заявил, что для успешного выполнения боевых задач минимальная потребность составляет не менее 60% от полного боекомплекта, а именно 356 400 снарядов в месяц.
- Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил , что ЕС намерен предложить трехсложный план обеспечения Украины необходимыми боеприпасами, который на первом этапе предусматривает быструю поставку снарядов на 1 млрд евро.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.4
Покупка 38.4Продажа 39.3
-
EUR
Покупка 40.2Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное