Резников оценил шансы россиян захватить Одессу с моря или суши

Об этом он сказал на брифинге 9 февраля.

"Для того чтобы захватить Одессу, им нужно властвовать в Черном море, а мы лишили их такой возможности. После применения наших украинских "Нептунов" крейсер Москва пошел по известному всем адресу. Несут свою службу не только артиллерийские комплексы, но и "гарпуны" "Это тоже средства поражения противокорабельные. Поэтому подойти с моря к Одессе не вижу у них ни одного шанса", - заявил Резников.

Глава Минобороны отметил, что для того, чтобы зайти в город по суше, оккупантам нужно перейти реку Днепр, пройти Херсон и Николаев. Резников напомнил, что в прошлый раз россиянам это не удалось.

"Благодаря мужеству и обороне николаевцев в прошлый раз им это не удалось. В Херсоне их уже нет. Естественной защитой остается река Днепр с разрушенными мостами и переправой", - подчеркнул Резников.