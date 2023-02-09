Резников оценил шансы россиян захватить Одессу с моря или суши
Министр обороны Украины Алексей Резников считает шансы россиян взять Одессу минимальными. Российские оккупационные войска не доминируют в Черном море
Об этом он сказал на брифинге 9 февраля.
"Для того чтобы захватить Одессу, им нужно властвовать в Черном море, а мы лишили их такой возможности. После применения наших украинских "Нептунов" крейсер Москва пошел по известному всем адресу. Несут свою службу не только артиллерийские комплексы, но и "гарпуны" "Это тоже средства поражения противокорабельные. Поэтому подойти с моря к Одессе не вижу у них ни одного шанса", - заявил Резников.
Глава Минобороны отметил, что для того, чтобы зайти в город по суше, оккупантам нужно перейти реку Днепр, пройти Херсон и Николаев. Резников напомнил, что в прошлый раз россиянам это не удалось.
"Благодаря мужеству и обороне николаевцев в прошлый раз им это не удалось. В Херсоне их уже нет. Естественной защитой остается река Днепр с разрушенными мостами и переправой", - подчеркнул Резников.
- В декабре 2022 года в Кремле заявили, что оккупация Одессы пока не ко времени.
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