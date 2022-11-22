Соответствующую инфографику он опубликовал в Twitter.

Так, в России практически не осталось "искандеров" (всего 13% от первоначального количества) и "калибров" (37%). Зато у армии оккупантов еще полно ракет С-300 (87% от начального количества) и "кинжалов" (73%). Россияне использовали только половину арсенала ракет Х-101 и Х-555.

По словам Резникова, лучше всего истощают арсенал оккупантов блестящая работа украинского ПВО, криворукость российских военных, санкции и время.

Российские войска в войне против Украины начали использовать ракеты комплекса "Луна-М", у которых отклонение от цели составляет 700 метров. Это старые ракеты, изготовленные до 1970 года.

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