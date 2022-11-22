Резников оценил остатки ракетного арсенала России. Инфографика
Министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал данные о количестве оставшихся в России ракет
Соответствующую инфографику он опубликовал в Twitter.
Так, в России практически не осталось "искандеров" (всего 13% от первоначального количества) и "калибров" (37%). Зато у армии оккупантов еще полно ракет С-300 (87% от начального количества) и "кинжалов" (73%). Россияне использовали только половину арсенала ракет Х-101 и Х-555.
По словам Резникова, лучше всего истощают арсенал оккупантов блестящая работа украинского ПВО, криворукость российских военных, санкции и время.
- Российские войска в войне против Украины начали использовать ракеты комплекса "Луна-М", у которых отклонение от цели составляет 700 метров. Это старые ракеты, изготовленные до 1970 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.75
Покупка 39.75Продажа 40.46
-
EUR
Покупка 39.97Продажа 40.99
- Актуальное
- Важное