Резников отрицает, что Левочкин заменит Кравчука в Трехсторонней группе
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников опроверг информацию о возможной замене главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука на экс-главу администрации президента Януковича Сергея Левочкина
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"Эта информация не соответствует действительности. Никаких изменений в составе делегации в ТКГ не было и не планируется. Это чья-то бурная фантазия, не имеющая ничего общего с реальностью и не подкрепленная никакими фактами. Решение об изменениях в составе делегации, и в "Минске" , и в "нормандской четверке", принимает президент и ни о каких ротациях речь не шла", - сообщил Резников.
Он добавил, что в настоящее время Кравчука временно заменяет его заместитель Александр Мережко.
"Работа продолжается. Особых ожиданий нет, иллюзий нет, но это не отменяет необходимости продолжать консультации и прилагать максимум усилий для проведения саммита "нормандской четверки", - сказал Резников.
- Как сообщалось, в конце июня первый президент Украины глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. Кравчук проходит реабилитацию в Германии.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.31
Покупка 26.31Продажа 26.55
-
EUR
Покупка 30.45Продажа 30.83
- Актуальное
- Важное