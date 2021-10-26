Резников отрицает, что Левочкин заменит Кравчука в Трехсторонней группе

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Эта информация не соответствует действительности. Никаких изменений в составе делегации в ТКГ не было и не планируется. Это чья-то бурная фантазия, не имеющая ничего общего с реальностью и не подкрепленная никакими фактами. Решение об изменениях в составе делегации, и в "Минске" , и в "нормандской четверке", принимает президент и ни о каких ротациях речь не шла", - сообщил Резников.

Он добавил, что в настоящее время Кравчука временно заменяет его заместитель Александр Мережко.

"Работа продолжается. Особых ожиданий нет, иллюзий нет, но это не отменяет необходимости продолжать консультации и прилагать максимум усилий для проведения саммита "нормандской четверки", - сказал Резников.

Как сообщалось, в конце июня первый президент Украины глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. Кравчук проходит реабилитацию в Германии.