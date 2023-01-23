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Резников отреагировал на обвинения в закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам: информацию с документами представлю нардепам

23 января, 2023 понедельник
15:22
Общество

Министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам. Заявил, что предоставит подробные комментарии и документы

Об этом информирует министр обороны Алексей Резников.

"Я лично – как министр и как юрист – предоставлю подробные комментарии по вопросам обеспечения армии питанием. Исчерпывающую информацию с документами через несколько минут я лично представлю народным депутатам на заседании профильного комитета с участием представителей НАБУ, ГБР и СБУ", – пишет министр.

Резников на странице в Фейсбуке опубликовал некоторую информацию. В частности, известно, что сейчас для обеспечения питанием военных есть большой рынок, однако чуть больше года назад этот рынок "фактически был под контролем монополии".

"Во время назначения на должность министра я взял публичное обязательство - демонополизировать услуги питания. И мы с командой это сделали еще прошлой зимой. Хотя сопротивление было - страшное. В прошлом году монополист угрожал полностью заблокировать поставки продовольствия в армию. Не получилось", - подчеркнул. Резников.

Минобороны заключило контракты с 8 поставщиками на обеспечение питания. Эти контракты министр предоставит народным избранникам.

Кроме того, компании должны работать по принципу "еда ходит за военными", соответственно, если подразделение из Закарпатья находится на Харьковщине, то поставщик гарантирует доставку продовольствия везде.

"Минобороны не осуществляет закупку отдельных продуктов. Оборонное ведомство покупает комплексную услугу по обеспечению питания. То есть доставку определенного комплекта продуктов в воинские части, а в отдельных случаях – и приготовление пищи. Предметом закупки является стоимость суточного рациона для военнослужащего. Этот рацион имеет четкие критерии в отношении калорийности и других параметров", - подчеркнул чиновник.

Поставщики гарантируют суточный рацион за определенную сумму, в прошлом году это 120 грн, в этом году стоимость в диапазоне от 151 до 162 грн.

В конечном итоге сумма составляет 145,8 гривен. Резников пишет: "Кто-то действительно считает, что эта сумма является завышенной?"

С 2016 года питание ВСУ осуществляется в соответствии с каталогом, который включает более 400 продуктов, а цены на эти товары анализируют специальные экспертные учреждения, в частности, Институт судебных экспертиз им. Бокариуса Министерства юстиции Украины.

"Само издание "Зеркало недели" через полтора дня после публикации вырезало несколько позиций из своей инфографики, где содержались некорректные сравнения, по которым уже наибольшая огласка. К сожалению, сделало это без объяснений. Понимание некорректности по другим позициям также придет. Ведь сравниваются несравнимые вещи. Даже анализируя цифры публикации в "Зеркале недели", многие отметили, что цены на значительное количество товаров ниже, чем в соседнем магазине. Несмотря на все риски для бизнеса", - заявляет министр обороны Украины.

Резников пишет, что по всем контрактам завершаются дополнительные внутренние проверки, воинские части сверяют с каталогом, исправляются технические ошибки, готовятся дополнительные соглашения по поставкам в пределах доказанных параметров государственного бюджета. После этого документы зарегистрируют в Госказначействе.

"Де-юре обнародованного в СМИ документа еще не существует. Ни одной копейки по нему не потрачено. Заявления, что Минобороны "украло" или "пыталось украсть" миллиарды - это полный бред. Минобороны не в первый раз переживает искусственную информационную атаку под вымышленным предлогом. Эта очень похожа на прошлогоднюю, когда мы разбирались с монополистом. Что-то похожее было и осенью, когда в управление Министерству передали ряд активов, критически важных для обороноспособности. Нас совершенно безосновательно атаковали летом, когда распространяли слухи о недостаточном контроле над вооружениями. То есть ничего нового", - написал чиновник.

  • Информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов.
  • После этого комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке вызвал на свое заседание руководство Минобороны.
  • В Министерстве обороны Украины назвали обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам имеющими признаки умышленных манипуляций.

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военные силы Украины
Алексей Резников
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