Резников остается в должности, а нардепы инициируют законопроект о частичном открытии информации о закупках: комитет Рады провел заседание по скандалу с продуктами для ВСУ
По результатам заседания комитета ВРУ о возможном злоупотреблении Минобороны при закупках продуктов для военных Алексей Резников остается в должности министра обороны, а правоохранители должны завершить расследование
Об этом сообщают народный депутат Вадим Ивченко и заместитель председателя Комитета Марьяна Безуглая.
Безуглая рассказала, что в ходе заседания были представлены контракты по закупкам, Резников доложил и объяснил детали, НАБУ, ДБР и СБУ рассказали об уголовном производстве и ходе расследования.
Комитет принял решение ознакомиться с фирмами-поставщиками питания в ВСУ и инициировать закон о частичном открытии информации о закупках в условиях военного положения.
Также комитет планирует усилить контроль по другим направлениям оборонных закупок, среди которых вооружение, боеприпасы, вещевое обеспечение, горюче-смазочные материалы и т.д.
- Информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов.
- После этого комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке вызвал на свое заседание руководство Минобороны.
- В Министерстве обороны Украины назвали обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам имеющим признаки умышленных манипуляций. Министр обороны Украины Алексей Резников также отреагировал на обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам.
- В НАБУ рассказали , что бюро было известно о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупках продуктов для военных еще до публикаций в СМИ, следствие продолжается.
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