Резников остается? Как Минобороны снова просит помощи волонтеров

В субботу в министерстве обороны состоялась незабываемая встреча в Минобороны, на которую пригласили журналистов и блоггеров. Как раз Резников предложил общественный контроль за закупками — честный и прозрачный.

Вот как оценила разговор с министром обороны, известная волонтер с 2014 года Дана Яровая.

В чем дежавю? Дело в том, что у нас несколько лет волонтеры и другие неравнодушные изменотворцы имели доступ в Минобороны при каденции нескольких министров. Но 10 апреля 2020 года министр обороны Андрей Таран, ныне почетно отправленный от привлечения к ответственности послом в Словению, ликвидировал Проектный офис реформ. Волонтеры оказались ненужными, вся ответственность за реформы была возложена на директорат.

В свое время об этом решении с текстом указа первым сообщил бывший депутат Борислав Береза.

Вот что он говорил об этом сомнительном решении, когда почти на три года Минобороны было лишено эффективного мозгового штурма и общественного контроля.

После мюнхенской конференции по безопасности тогда еще министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о том, что НАТО готово усилить наше сотрудничество и в конце года нам повысят статус до уровня партнера с расширенными возможностями. Правда лишь в том случае, если темп реформ будет сохранен. Это вызвало дикое раздражение в Кремле, и тогда по разным каналам поступила информация, что Путин поставил задачу Дмитрию Козаку, который ведет от имени Кремля переговоры с главой ОП Андреем Ермаком, не дать это реализовать из-за смены министра. Нужен тот, кто просто начнет саботировать реформы или срывать их реализацию", — объяснял спешку весны 2020 года со сворачиванием реформ Береза.

Примечательно, что именно Загороднюка, а не Резникова, антикоррупционеры и волонтеры называют сознательным министром обороны, когда эта должность уже окончательно стала гражданской. Беда в том, что ныне всем небезразличным реформаторам нужно будет разгребать не только "яйца Резникова", но и сознательный саботаж предшественника Тарана.

Были ли гигантские проблемы в деятельности Минобороны? Да. Является ли министр Резников "лучшим министром обороны", как об этом пишут как под копирку корреспонденты в сети? Нет. Резников мог бы быть неплохим дипломатом, но весомые закупки он делегировал, мягко говоря, очень сомнительным людям.

Только за последнюю неделю замминистра Вячеслав Шаповалов получает арест с альтернативой залога в 400 миллионов гривен. Этот замечательный человек лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупок бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд Вооруженных сил Украины низкого качества на общую сумму более 1 млрд. грн. Мог ли знать о таких преступных деяниях Резников раньше? До статьи расследователя Юрия Николова? Да. Но для реакции потребовался громкий скандал. Еще одному заместителю, бывшему директору департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому выдвинули подозрение по факту растраты им государственных средств на сумму 107 796 050 грн и обеспечения подразделений Вооруженных сил некачественными бронежилетами в количестве 5700 шт. Летом на его арендованный дом уже приходили правоохранители и нашли там кучу денег в диване. Тогда на публикации СМИ Минобороны ответило, что "информация не соответствует действительности".

Отдельно вынесем за скобки кейс Александра Лиева — чиновника с очень пестровой биографией, который у нулевых организовал в Крыму пророссийские акции — только бы украинские военные не могли пройти на свои базы. Что этот человек делает в закупках снарядов на фоне полномасштабной войны с РФ, большой вопрос.

Это вопрос, который, несмотря на дискредитацию журналистов УП и персонально расследователя Михаила Ткача, так и не получил сознательного ответа. Но почему-то после публикаций Виталия Шабунина и Янины Соколовой этот человек наконец ушел в отставку. И нет, не надо рассказывать басни о том, что война это грязное дело и для закупок оружия для армии надо обязательно брать личность с российскими связями. У нас хватает логистов и экономистов — автор этих строк лично знаком со специалистами высокого класса, которых с руками и ногами забрал Генштаб, Госспецсвязь и Национальная гвардия. Все эти люди мобилизованы, но занимаются закупками и делают все отменно.

Что же мы видели неделю в Минобороны, кроме банального шкурняка и крысовства? Неприятную политизацию и попытку вовлечь министерство в политические игрища.

Не секрет, что Минобороны – это разговор о деньгах, об очень больших деньгах. Давайте так – пока Владимир Зеленский действительно занимается рутиной войны в качестве Главнокомандующего, группы влияния в его команде интересуют исключительно потоки и конверты. И честно говоря, очень неприятно, когда пришедшие неоткуда люди — Давид Арахамия и Марьяна Безуглая громко в телеграммах увольняют руководителя ГУР МО Кирилла Буданова и назначают его на пост министра обороны.

Примечательно, что два народных депутата, члена комитета национальной безопасности и обороны не знают законодательства военного времени. Где военнослужащий и руководитель разведки не плюшевый мишка, которого можно бросать из одной коробки в другую.

Поэтому Буданов остается там, где ему и место - продолжит свою рутинную работу в разведке, периодически хайпуя на сенсациях "какой рак у Путина сегодня".

Мои источники в "Слуге народа" говорят, что на выходных у Владимира Зеленского был очень интересный звонок от западных партнеров. Где его четко и понятно попросили прекратить это безобразие, утихомирить аппетиты людей из команды и перестать устраивать из Министерства обороны площадку для аджилити.

Было согласовано, что из Министерства обороны убирают наиболее нашкваренных людей. Возвращают тот же Проектный офис реформ, который был отменен Тараном. Это нужно потому, что за западной помощью должен быть общественный контроль. А еще — сравнить, на каком уровне остались закупки Минобороны и в какую мощную силу вырос, например, фонд "Вернись живым".

То, что Резников пока остается на должности отнюдь не свидетельством, что он лучший и безгрешный министр, который якобы соло договаривается о F-16 и танках. Это неправда, ведь западные партнеры дают новые пакеты поддержки, анализируя ход боевых действий и после тесного общения с Генштабом.

Резников в отставку не уходит. Но терпеть коррупцию в военное время нельзя. С господином министром раньше можно было попить кофе и поговорить о прыжках с парашюта. Но прощать кражи, когда на яйцах воруют столько, что можно было купить несколько тысяч машин для фронта — это недопустимо.

Резников не уходит в отставку пока только потому, чтобы не было усиления одной группы из когорты Зеленского над другой. Но это не является алиби. Господин министр подобрал себе такую команду замов, которая окончательно и безвозвратно застряла в скандалах, поэтому не надо чисто технического министра переоценивать и делать из него спасителя нации. Потому что он таковым не является.

Итог будет очень прост. Коррупция должна быть наказана. Война будет еще слишком долго. И прямо сейчас нужно решать — мы хотим усиливать свое войско так же, как это делают наши соседи поляки, чехи или литовцы — профессионально и с качественными закупками. Или снова профукать все. А дальше дракона и стельки для армии пусть ищут волонтеры.

Мы слишком много теряем людей каждый день, чтобы снова танцевать на граблях инфантильности и толерантности к коррупции. В прошлом еще можно было играть в эту игру. Сейчас у нас единственный шанс на выживание. Прекратить наконец эти игры крыс, которые точат корабль изнутри.