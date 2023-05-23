Резников опубликовал обращение на башкирском, где призвал граждан республики сконцентрировать усилия для защиты от Москвы
Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к гражданам российской республики Башкортостан на их родном языке и призвал сконцентрировать усилия для защиты от Москвы
Обращение он опубликовал в facebook .
Резников отметил, что среди регионов РФ одним из лидеров по потерям является именно республика Башкортостан.
"Сегодняшняя власть Уфы, заботясь о личной выгоде и работая в интересах Кремля, наперегонки отправляет своих людей на смерть. Башкиры – это один из наибольших народов России, который при этом находится в непростой ситуации", - говорится в сообщении.
Резников отметил, что у Башкирии огромные природные ресурсы и развитая промышленность, что может гарантировать высокий уровень благосостояния.
"Главный интерес башкир очевиден – обеспечить национальное развитие у себя дома, в том числе – за счет реализации права на самоопределение и справедливое распределение немалых ресурсов в пользу региона. Для этого нужно сконцентрировать все усилия внутри Башкирии и на защите от Москвы", - пишет министр.
Он также отметил, что если перечислить проблемы и угрозы для башкирского народа, то ни одна из них не вызвана Украиной.
"Корни всех причин – в Москве и в Уфе. В то же время башкиров отправляют умирать за тысячу километров неизвестно за что. Действуя прямо вопреки интересам народа и превращая в преступников, убийц.
Никто, кроме Кремля и его лакеев, в этом не заинтересован. Это нужно прекратить как можно скорее", - добавил он.
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