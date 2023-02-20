Об этом Резников заявил в интервью Бабелю .

По его словам, чтобы предоставить оружие Украине, нашим партнерам в Европе иногда необходимо согласовать позицию со США, как это было с танками. Именно с этим связана и задержка с дальнобойными ракетами, поэтому решение Вашингтона о предоставлении Украине ракет GLSDB дальностью до 150 км должно стать сигналом для союзников.

"Это сигнал партнерам - "не бойтесь давать то, что у вас есть". Конечно, наши партнеры болезненно реагируют на любые намеки, что где-то, не дай бог, мы ударим их оружием по территории РФ. И давайте без иллюзий, у них есть свои контакты с Кремлем.Все хотят завершить эту войну и потом как-то с ослабленной Россией сосуществовать.Поэтому дать что-то такое, чтобы кто-то у нас психанул и долбаннул по чему там мечтает — нет, нельзя о таком даже говорить. наши политики хлопают в эфирах "да мы ударим" — худшего нельзя придумать", - сказал Резников.

Он добавил, что Украине следует рассчитывать на получение ракет дальностью 300 км в первом полугодии 2023 года и не обязательно это будут ATACMS.

"Не факт вообще, что это будут ATACMS. Есть другие дальние ракеты. Да, орки теперь прячутся за 120 - 150 км, и нужно что-то такое, чтобы до них дотянуться - и мы дотянемся", - пообещал Резников.