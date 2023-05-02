Об этом Резников рассказал в интервью Интерфакс-Украина .

Министр обороны Алексей Резников заявил, что успешное контрнаступление легче адвокатировать новые пакеты помощи Украине в случае успешного контрнаступления.

"Безусловно, они все политики, за ними стоят парламенты, согласовывающие или не согласовывающие какие-то вещи. А за парламентами стоят избиратели. Поэтому, конечно же, им будет легче адвокатировать новые пакеты помощи Украине при наличии успешных кейсов", - сказал Резников.

Он назвал вполне естественным, что союзники "хотят инвестировать в успех".

"Поэтому, конечно, наш успех будет иметь большое значение для продолжения такой легкости поддержки", - убежден Резников.

В то же время он подчеркнул, что союзники пообещали быть с Украиной до победного конца.

"Мои партнеры на всех встречах, в телефонных беседах и на "Рамштайне" всегда говорят одну и ту же вещь: "Мы с вами до конца, сколько бы это ни заняло время. И в конце концов мы видим вашу победу", - подчеркнул Резников.