Резников объяснил, почему успех контрнаступления ВСУ важен для дальнейшей поддержки Украины
Министр обороны Алексей Резников заявил, что успешное контрнаступление поможет союзникам отстаивать у себя в странах необходимость дальнейшей поддержки Украины
Об этом Резников рассказал в интервью Интерфакс-Украина .
Министр обороны Алексей Резников заявил, что успешное контрнаступление легче адвокатировать новые пакеты помощи Украине в случае успешного контрнаступления.
"Безусловно, они все политики, за ними стоят парламенты, согласовывающие или не согласовывающие какие-то вещи. А за парламентами стоят избиратели. Поэтому, конечно же, им будет легче адвокатировать новые пакеты помощи Украине при наличии успешных кейсов", - сказал Резников.
Он назвал вполне естественным, что союзники "хотят инвестировать в успех".
"Поэтому, конечно, наш успех будет иметь большое значение для продолжения такой легкости поддержки", - убежден Резников.
В то же время он подчеркнул, что союзники пообещали быть с Украиной до победного конца.
"Мои партнеры на всех встречах, в телефонных беседах и на "Рамштайне" всегда говорят одну и ту же вещь: "Мы с вами до конца, сколько бы это ни заняло время. И в конце концов мы видим вашу победу", - подчеркнул Резников.
- 28 апреля Алексей Резников заявил , что украинская армия завершает подготовку к контрнаступлению.
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