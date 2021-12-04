Резников объяснил, почему Украина спокойно реагирует на угрозу российской агрессии
Министр обороны Алексей Резников заявил, что спокойная реакция Киева на новую угрозу российского вторжения объясняется тем, что война РФ против Украины длится восьмой год
Об этом Резников написал в статье "Будущее Европы будет решаться в Украине" на Atlantic Council.
По его словам, сравнительно спокойный ответ Украины на последние угрозы со стороны России отражает долгосрочный характер конфликта между двумя странами. "Прошло почти восемь лет с тех пор, как Россия впервые напала на Украину. С тех пор российская агрессия не прекратилась и стала частью повседневной жизни. Чтобы нас шокировать, нужно нечто большее, чем очередное наращивание российской военной мощи", - написал Резников.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск к границе с Украиной.
- Впоследствии Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о переброске Россией войск и техники к границе Украины.
- 20 ноября сообщалось, что США призвали союзников в Европе немедленно принять меры по сдерживанию России от вторжения в Украину.
- 4 декабря американская разведка сообщила, что Россия планирует в начале 2022 года вторжение в Украину с участием 175 тыс. военных.
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