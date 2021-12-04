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Резников объяснил, почему Украина спокойно реагирует на угрозу российской агрессии

4 декабря, 2021 суббота
17:21
война с Россией Алексей Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что спокойная реакция Киева на новую угрозу российского вторжения объясняется тем, что война РФ против Украины длится восьмой год

Об этом Резников написал в статье "Будущее Европы будет решаться в Украине" на Atlantic Council.

По его словам, сравнительно спокойный ответ Украины на последние угрозы со стороны России отражает долгосрочный характер конфликта между двумя странами. "Прошло почти восемь лет с тех пор, как Россия впервые напала на Украину. С тех пор российская агрессия не прекратилась и стала частью повседневной жизни. Чтобы нас шокировать, нужно нечто большее, чем очередное наращивание российской военной мощи", - написал Резников.

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русская агрессия
Алексей Резников
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