Резников объяснил, почему Украина спокойно реагирует на угрозу российской агрессии

Об этом Резников написал в статье "Будущее Европы будет решаться в Украине" на Atlantic Council.

По его словам, сравнительно спокойный ответ Украины на последние угрозы со стороны России отражает долгосрочный характер конфликта между двумя странами. "Прошло почти восемь лет с тех пор, как Россия впервые напала на Украину. С тех пор российская агрессия не прекратилась и стала частью повседневной жизни. Чтобы нас шокировать, нужно нечто большее, чем очередное наращивание российской военной мощи", - написал Резников.

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