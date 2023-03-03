Об этом он сказал в интервью Bild .

"Они (россияне, - ред.) получили четкий сигнал от Китая и Индии по поводу ядерного оружия. Это блеф, я знаю россиян. Использование ядерного оружия не даст им того, чего они хотят", - высказался Резников.

Кроме того, он убежден, что война закончится нашей победой уже в этом году.

"Я оптимист, я вижу ситуацию на поле боя, вижу развитие поддержки и действительно вижу, что есть шансы эту войну закончить нашей победой в этом году. Я серьезно рассматриваю это, я многое знаю, и это добавляет мне оптимизма. Оптимист – это информированный реалист" , – сказал Резников.