Резников объяснил, почему считает применение Россией ядерного оружия маловероятным
Министр обороны Украины Алексей Резников считает применение Россией тактического ядерного оружия маловероятным. Также он убежден, что война завершится в этом году
Об этом он сказал в интервью Bild .
"Они (россияне, - ред.) получили четкий сигнал от Китая и Индии по поводу ядерного оружия. Это блеф, я знаю россиян. Использование ядерного оружия не даст им того, чего они хотят", - высказался Резников.
Кроме того, он убежден, что война закончится нашей победой уже в этом году.
"Я оптимист, я вижу ситуацию на поле боя, вижу развитие поддержки и действительно вижу, что есть шансы эту войну закончить нашей победой в этом году. Я серьезно рассматриваю это, я многое знаю, и это добавляет мне оптимизма. Оптимист – это информированный реалист" , – сказал Резников.
- Министр обороны Великобритании Бен Воллес считает, что война в Украине продлится еще год , ведь РФ демонстрирует пренебрежение к жизни как украинцев, так и своих военных.
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