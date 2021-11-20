Резников объяснил, почему не верит во вторжение России в Украину
Министр обороны Алексей Резников заявил, что не верит в большое наступление России и захват новых украинских территорий
Об этом Резников сказал в интервью Голосу Америки .
По его убеждению, Россия не решится на масштабное наступление и новый захват украинских территорий.
"Не верю в это. Потому что мы за 8 лет этой войны мы научились защищаться. Наши Вооруженные силы на высоком уровне, особенно Сухопутные войска. У нас 400 000 или больше ветеранов, прошедших через этот фронт и готовых стать, если не дай Бог , защищать свою землю. Поэтому такого легкого прохода, как это было в 2014 году, не будет уже", - сказал Резников.
Он добавил, что даже в сложной ситуации ищет позитив.
"В угрозе я вижу позитив, что это привлекло внимание цивилизованного мира и сейчас начинается реакция, дающая нам шанс продемонстрировать агрессору, что цена этой агрессии для него будет непомерной", - убежден Резников.
Он подчеркнул, что в случае вторжения президенту России Владимиру Путину придется заплатить высокую цену.
"Это потеря человеческих жизней, это потеря экономическая. Это потеря его окружения доступа к банковским счетам. Ну и плюс давайте не забывать, что войны – это еще гробы, в которых возвращались российские солдаты. Весеннее исследование российского исследовательского центра "Левада-центр" о основные страхи россиян показало, что страх номер один – это страх войны. Второй страх – это страх репрессий. Вот чего боятся россияне. Если большинство населения России боится войны, то зачем их лидеру идти войной? – спросил Резников.
- 20 ноября сообщалось, что США призвали союзников в Европе немедленно принять меры по сдерживанию России от вторжения в Украину.
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