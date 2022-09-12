Об этом Резников рассказал в интервью Financial Times .

По его словам, наступление на юге развивается медленнее, поскольку это сельскохозяйственный регион со оросительными каналами, которые россияне могли использовать как оборонительные траншеи.

Резников подчеркнул, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области прошло гораздо лучше, чем ожидалось. В то же время, он предупредил, что Россия может перейти в контратаку, поэтому праздновать победу рано.

"Контрнаступление освобождает территорию, и после этого вы должны контролировать ее и быть готовым к защите", - сказал Резников.

Министр добавил, что украинские военные устали после шестидневной атаки, но их моральный дух на высоте.

"Украинцы хотели перейти в это контрнаступление, нам требовалось это контрнаступление, и это знак того, что Россию можно победить", - подчеркнул Резников.

Он подытожил, что украинский блицкриг был похож на снежный шар, который катится вниз по склону и стал самой неудачей для России с начала полномасштабного вторжения.

12 сентября Институт изучения войны заявил, что ВСУ нанесли большое поражение России , отвоевав почти всю Харьковскую область, однако война может затянуться до 2023 года.

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