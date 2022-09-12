Резников объяснил, почему наступление ВСУ в Херсонской области разворачивается медленнее, чем в Харьковской области
Министр обороны Алексей Резников заявил, что наступление ВСУ на Юге Украины разворачивается медленнее, поскольку оккупанты превратили оросительные каналы в оборонные редуты
Об этом Резников рассказал в интервью Financial Times .
По его словам, наступление на юге развивается медленнее, поскольку это сельскохозяйственный регион со оросительными каналами, которые россияне могли использовать как оборонительные траншеи.
Резников подчеркнул, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области прошло гораздо лучше, чем ожидалось. В то же время, он предупредил, что Россия может перейти в контратаку, поэтому праздновать победу рано.
"Контрнаступление освобождает территорию, и после этого вы должны контролировать ее и быть готовым к защите", - сказал Резников.
Министр добавил, что украинские военные устали после шестидневной атаки, но их моральный дух на высоте.
"Украинцы хотели перейти в это контрнаступление, нам требовалось это контрнаступление, и это знак того, что Россию можно победить", - подчеркнул Резников.
Он подытожил, что украинский блицкриг был похож на снежный шар, который катится вниз по склону и стал самой неудачей для России с начала полномасштабного вторжения.
- 12 сентября Институт изучения войны заявил, что ВСУ нанесли большое поражение России , отвоевав почти всю Харьковскую область, однако война может затянуться до 2023 года.
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