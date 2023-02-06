Резников объяснил, почему мужчинам раздают повестки на улицах, в кафе и ТРЦ
Министр обороны Алексей Резников заявил, что работники военкоматов вынуждены раздавать повестки в общественных местах, поскольку не все военнообязанные регистрируются после смены места жительства
Об этом Резников рассказал в интервью УП .
По его словам, работники военкоматов, очевидно, вынуждены так поступать, поскольку многие военнообязанные сменили место жительства, но не сообщили об этом.
"Если вы военнообязанный, жили в Киеве, переехали в Ужгород, во Львов, Тернополь, Черновцы - где бы вы ни находились - должны пойти и стать на учет. Не все это делают. Поэтому они вынуждены что-то делать. Если они видят мужчину призывного возраста, живого здорового, ему дается повестка и он обязан явиться. Это же не значит, что завтра он будет мобилизован. Он должен показать документы, должно быть общение. Может, он скажет: "Да, возраст у меня призывной, но у меня есть какие-то оговорки, или у меня четверо детей". Окей, приди, покажи и все", - рассказал Резников.
Он также напомнил, что по Конституции, обязанностью гражданина Украины является защита своей страны.
"Основной массив добровольцев был в феврале-марте, но Конституция Украины существует, и в ней есть обязанность гражданина Украины защищать свою страну. И если ты военнообязан, подвергаешься критериям, сектор безопасности и обороны имеет право призывать тебя к строю" , – объяснил Резников.
- 6 февраля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации.
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