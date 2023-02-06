Об этом Резников рассказал в интервью УП .

По его словам, работники военкоматов, очевидно, вынуждены так поступать, поскольку многие военнообязанные сменили место жительства, но не сообщили об этом.

"Если вы военнообязанный, жили в Киеве, переехали в Ужгород, во Львов, Тернополь, Черновцы - где бы вы ни находились - должны пойти и стать на учет. Не все это делают. Поэтому они вынуждены что-то делать. Если они видят мужчину призывного возраста, живого здорового, ему дается повестка и он обязан явиться. Это же не значит, что завтра он будет мобилизован. Он должен показать документы, должно быть общение. Может, он скажет: "Да, возраст у меня призывной, но у меня есть какие-то оговорки, или у меня четверо детей". Окей, приди, покажи и все", - рассказал Резников.

Он также напомнил, что по Конституции, обязанностью гражданина Украины является защита своей страны.

"Основной массив добровольцев был в феврале-марте, но Конституция Украины существует, и в ней есть обязанность гражданина Украины защищать свою страну. И если ты военнообязан, подвергаешься критериям, сектор безопасности и обороны имеет право призывать тебя к строю" , – объяснил Резников.