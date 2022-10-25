Об этом Резников рассказал в своем telegram-канале .

"Сегодня я разговаривал с недавно назначенным министром обороны Швеции Полом Йонсоном. Я поздравил своего коллегу с назначением и пригласил его посетить Киев. Обсудили новые проекты для усиления обороноспособности Украины", - отметил министр обороны Украины.

21 октября стало известно, что новый министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем ожидает, что Венгрия и Турция вскоре одобрят заявку страны на членство в НАТО.

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