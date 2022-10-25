Резников обсудил усиление обороноспособности Украины с новым министром обороны Швеции
Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с новым главой министерства обороны Швеции Полом Йонсоном усиление обороноспособности Украины
Об этом Резников рассказал в своем telegram-канале .
"Сегодня я разговаривал с недавно назначенным министром обороны Швеции Полом Йонсоном. Я поздравил своего коллегу с назначением и пригласил его посетить Киев. Обсудили новые проекты для усиления обороноспособности Украины", - отметил министр обороны Украины.
- 21 октября стало известно, что новый министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем ожидает, что Венгрия и Турция вскоре одобрят заявку страны на членство в НАТО.
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