Резников обсудил с топ-чиновником бундесвера создание "морской коалиции" и тренинговые программы для ВСУ
Министр обороны Алексей Резников встретился с генеральным инспектором бундесвера Карстеном Бройером. Стороны, в частности, обсудили создание "морской коалиции"
Об этом 5 мая сообщила пресс-служба Минобороны.
Резников проинформировал гостя об опыте борьбы с вражескими БПЛА и пригласил немецкую сторону к сотрудничеству в этом направлении. Он также призвал Германию присоединиться к созданию так называемой морской коалиции.
"Мы уже имеем "танковую коалицию", "Рамштайн" – это также коалиция. Все они работают ради одной цели – победы Украины. Наша общая задача – построить прочную систему международной архитектуры безопасности, и безопасность судоходства в Черном и Азовском морях является важным элементом в этой системе. Уже некоторые наши европейские партнеры есть в составе этой коалиции. И я бы очень хотел, чтобы Германия тоже стала ее частью", - подчеркнул украинский министр.
Стороны обсудили, как Германия может усилить обороноспособность Украины. В частности, речь шла о возможности расширения тренинговых программ для украинских военных в ФРГ.
- В конце апреля Резников говорил, что украинская армия завершает подготовку к контрнаступлению .
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