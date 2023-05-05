Об этом 5 мая сообщила пресс-служба Минобороны.

Резников проинформировал гостя об опыте борьбы с вражескими БПЛА и пригласил немецкую сторону к сотрудничеству в этом направлении. Он также призвал Германию присоединиться к созданию так называемой морской коалиции.

"Мы уже имеем "танковую коалицию", "Рамштайн" – это также коалиция. Все они работают ради одной цели – победы Украины. Наша общая задача – построить прочную систему международной архитектуры безопасности, и безопасность судоходства в Черном и Азовском морях является важным элементом в этой системе. Уже некоторые наши европейские партнеры есть в составе этой коалиции. И я бы очень хотел, чтобы Германия тоже стала ее частью", - подчеркнул украинский министр.

Стороны обсудили, как Германия может усилить обороноспособность Украины. В частности, речь шла о возможности расширения тренинговых программ для украинских военных в ФРГ.