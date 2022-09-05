Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине госпожой Бриджит Бринк, — говорится в сообщении.

Также в мероприятии приняли участие заместитель министра обороны Украины Александр Полищук, заместитель Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк и военный атташе по обороне США в Украине бригадный генерал Геррик Хармон.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по поводу позиций сторон накануне очередного заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которое состоится 8 сентября в Германии.

5 сентября министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил о 80 тысячах убитых и раненых россиян в Украине.

Согласно вечернему сообщению Генштаба ВСУ на 5 сентября, украинская армия нанесла большие потери россиянам в Херсоне и Купянске и выбили противника с переходных позиций в Донецкой области.

5 сентября руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что Вооруженные силы Украины под огневым контролем держат все мосты на временно оккупированном Юге Украины.