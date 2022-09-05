Резников обсудил с послом США подготовку к очередной встрече в рамках "Рамштайна"
Пятая встреча Контактной группы помощи Украине состоится 8 сентября
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Министр обороны Украины Алексей Резников провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине госпожой Бриджит Бринк, — говорится в сообщении.
Также в мероприятии приняли участие заместитель министра обороны Украины Александр Полищук, заместитель Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк и военный атташе по обороне США в Украине бригадный генерал Геррик Хармон.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по поводу позиций сторон накануне очередного заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которое состоится 8 сентября в Германии.
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