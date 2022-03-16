Резников обсудил с министром обороны Японии общие вопросы по агрессии РФ

Об этом сообщил Алексей Резников .



"Сегодня обсудили с Министром обороны Японии Нобуо Киси общие вопросы в контексте агрессивной политики России и деоккупации территорий, оккупированных Россией. В частности, Донбасса, Крыма, Северных территорий и т.д.", - отметил он.



Министр также поблагодарил за гуманитарную помощь, которую Япония оказывает Украине.

Япония лишила Россию статуса "наибольшего содействия" в торговле.

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