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Главная война с Россией Резников обсудил с министром обороны Японии общие вопросы по агрессии РФ

Резников обсудил с министром обороны Японии общие вопросы по агрессии РФ

16 мартa, 2022 среда
12:44
война с Россией

Министры обороны Украины и Японии Алексей Резников и Ноубо Киси обсудили войну РФ против Украины и деоккупацию захваченных ею украинских территорий

Об этом сообщил Алексей Резников .

"Сегодня обсудили с Министром обороны Японии Нобуо Киси общие вопросы в контексте агрессивной политики России и деоккупации территорий, оккупированных Россией. В частности, Донбасса, Крыма, Северных территорий и т.д.", - отметил он.

Министр также поблагодарил за гуманитарную помощь, которую Япония оказывает Украине.

  • Япония лишила Россию статуса "наибольшего содействия" в торговле.

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