Резников обсудил с министром обороны Японии общие вопросы по агрессии РФ
Министры обороны Украины и Японии Алексей Резников и Ноубо Киси обсудили войну РФ против Украины и деоккупацию захваченных ею украинских территорий
Об этом сообщил Алексей Резников .
"Сегодня обсудили с Министром обороны Японии Нобуо Киси общие вопросы в контексте агрессивной политики России и деоккупации территорий, оккупированных Россией. В частности, Донбасса, Крыма, Северных территорий и т.д.", - отметил он.
Министр также поблагодарил за гуманитарную помощь, которую Япония оказывает Украине.
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