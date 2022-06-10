Резников обсудил с министром обороны Германии будущий пакет военной помощи Украине
Министр обороны Украины Алексей Резников и его немецкая коллега Кристин Ламбрехт обсудили будущий пакет военной помощи
Об этом глава МО Украины сообщил в собственном твиттере.
"Провел продуктивную встречу с Федеральным министром обороны Кристин Ламбрехт. Мы обсудили суть будущего пакета помощи в области безопасности от Германии до Украины. С нетерпением жду обещанной поддержки. Спасибо, что поддерживаете", - говорится в сообщении.
В конце мая стало известно, что Германия с конца марта 2022 сократила поставки оружия в Украину до минимума и отправила только две партии легкого оружия. Однако 1 июня Шольц заявил, что ФРГ передаст Украине современные системы противовоздушной обороны IRIS-T. Ожидается, что в июле Украина получит и первые 15 зенитных самоходных установок Gepard из складов германской промышленности.
Также Шольц отверг обвинения оппозиции в том, что Германия слишком нерешительно поставляет тяжелые вооружения Украины. По его словам, страна доставила противотанковые и переносные зенитные ракетные комплексы, более 15 млн. патронов, сотню тысяч ручных гранат и 5000 противотанковых мин. Кроме того, среди поставок большое количество взрывчатых материалов, пулеметы и десятки грузовиков с материалами для борьбы с беспилотниками.
- 7 июня в Афинах выразили возмущение неповоротливостью Германии по делу военной помощи Украине. В тот же день канцлер Германии Олаф Шольц заявил , что его страна делает больше для поддержки Украины, чем почти все государства мира.
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