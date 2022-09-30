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Резников обсудил с главой Пентагона "Рамштайн-6" и анонсировал "хорошие новости"

30 сентября, 2022 пятница
14:25
Мир

Министр обороны Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонные переговоры. Речь шла о военной поддержке Украины

Об этом Резников сообщил в твиттере.

"Хорошие новости будут объявлены в скором времени", - анонсировал он.

Известно, что министры во время разговора обсудили ситуацию на фронте, предстоящую шестую встречу по обороне Украины в формате "Рамштайн" и усиление возможностей для обеспечения ВСУ.

При этом глава Пентагона подтвердил, что США не будут признавать так называемые российские "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины.

"Украинская армия продолжит использовать оружие для деоккупации нашей земли", – добавил глава Минобороны.

  • 28 сентября Пентагон обнародовал детали нового пакета военной помощи на $1,1 млрд. В новом пакете военной помощи Соединенные Штаты Америки предоставят Украине 18 новых единиц HIMARS и их боеприпасы.

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Алексей Резников
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