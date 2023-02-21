Резников обсудил двустороннее оборонное сотрудничество с депутатами израильского парламента
Министр обороны Украины Алексей Резников в понедельник, 20 февраля, в Киеве встретился с представителями израильского кнессета
Об этом министр обороны написал в твиттере
"Рад приветствовать представителей израильского кнессета Юлия Эдельштейна и Зеева Элькина", – написал он.
По словам министра, с представителями израильского парламента они обсудили ситуацию в Украине и ключевые аспекты двустороннего сотрудничества в оборонном секторе. Также Резников поблагодарил Израиль за оказанную Киеву поддержку и гуманитарную помощь.
- 16 февраля Израиль полностью возобновил работу посольства в Киеве.
- 20 февраля в Киев прибыла парламентская делегация из Израиля
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