Резников обсудил двустороннее оборонное сотрудничество с депутатами израильского парламента

Об этом министр обороны написал в твиттере

"Рад приветствовать представителей израильского кнессета Юлия Эдельштейна и Зеева Элькина", – написал он.

По словам министра, с представителями израильского парламента они обсудили ситуацию в Украине и ключевые аспекты двустороннего сотрудничества в оборонном секторе. Также Резников поблагодарил Израиль за оказанную Киеву поддержку и гуманитарную помощь.