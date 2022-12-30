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Резников обратился к россиянам: "В начале января РФ закроет границы, объявит военное положение и проведет мобилизацию"

30 декабря, 2022 пятница
23:36
война с Россией

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к военнообязанным россиянам с предупреждением о закрытии властями РФ границ для мужчин в начале января и проведении новой волны мобилизации

Обращение Резникова обнародовало на YouTube Военное телевидение Украины.

"В канун нового года я обращаюсь к гражданам России, которые являются военнообязанными. Прежде всего это касается жителей крупных российских городов. Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, пока есть хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Границы также будут закрыты и в Беларуси", - сказал Резников.

Министр отметил, что новая волна мобилизации в РФ предположительно будет касаться прежде всего жителей городов.

"Сегодня вы думаете, чем украсить праздничный стол и строите свои планы. Но за боем курантов, вы можете не услышать стук в дверь. Это постучится военком. Особенно в городах, потому что в глубинке и так забрали многих. Об этом вряд ли скажут ваши руководители в новогодних обращениях. Поэтому внимательно послушайте то, что я вам скажу. Я не призываю вас верить мне на слово. Я хочу, чтобы вы задали себе один вопрос. И честно ответили на него. Когда вы отправитесь на войну, где можете погибнуть или стать калекой на всю жизнь, за что конкретно вы будете воевать? Лично вы", - сказал Резников.

Министр обороны Украины также напомнил, что российские пропагандисты и власти лгали своим согражданам, а невосполнимые потери РФ в войне с Украиной составили уже более 100 тыс. военных.

"На самом деле они хотят защитить не Россию. Они защищают себя. Свое положение, свое имущество, свое богатство. А для этого хотят переложить свою вину на вас. Сделать вас соучастниками преступления. Единственная причина, ради которой вас отправят на войну – чтобы вы защитили преступников, их дворцы, их банковские счета. И сами стали преступниками. Вы можете погибнуть или потерять здоровье исключительно ради того, чтобы эти люди не несли ответственности. Тысячи россиян, мобилизованных осенью, погибли. Многие тысячи стали инвалидами. Только ради того, чтобы защитить этих преступников. Больше никаких целей у Кремля в этой войне уже нет", - сказал Резников.

Министр обороны также напомнил об ответственности за агрессивную захватническую войну.

"Теперь я скажу не как министр обороны, а как юрист. Все граждане России, безусловно, косвенно заплатят за развязанную войну. Из-за нынешних руководителей Россия будет вынуждена в течение нескольких поколений компенсировать нанесенный Украине ущерб", - сказал Резников.

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мобилизация
Алексей Резников
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