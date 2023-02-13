Об этом Резников сообщил в facebook .

По словам министра, он отбыл на очередную встречу в формате "Рамштайн", где в девятый раз возглавит команду из представителей Минобороны, разведки, Генерального штаба и дипломатов, которая будет интенсивно работать с партнерами в ближайшие дни.

"Темп чрезвычайно высокий. Главные вопросы повестки дня: защита украинского неба, в том числе через привлечение авиационной платформы, развитие "танковой коалиции", формирование запаса прочности по боеприпасам, тренинговые программы для наших воинов, стабильность поддержки – логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация "Военного шенгена", - написал Резников.

Встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" запланирована на 14 февраля.