Резников обнародовал повестку дня "Рамштайна-9", авиация - в списке
Министр обороны Алексей Резников заявил, что вопрос поставки Украине боевой авиации будет в повестке дня девятой встречи в формате "Рамштайн"
Об этом Резников сообщил в facebook .
По словам министра, он отбыл на очередную встречу в формате "Рамштайн", где в девятый раз возглавит команду из представителей Минобороны, разведки, Генерального штаба и дипломатов, которая будет интенсивно работать с партнерами в ближайшие дни.
"Темп чрезвычайно высокий. Главные вопросы повестки дня: защита украинского неба, в том числе через привлечение авиационной платформы, развитие "танковой коалиции", формирование запаса прочности по боеприпасам, тренинговые программы для наших воинов, стабильность поддержки – логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация "Военного шенгена", - написал Резников.
Встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" запланирована на 14 февраля.
- 20 января в Германии, на американской авиабазе "Рамштайн" , состоялась восьмая встреча Контактной группы по обороне Украины.
- 21 января заместитель руководителя Офиса президента Андрей Себига сообщил , что следующее заседание в формате "Рамштайн", запланированное на середину февраля, будет авиационным.
- Новая встреча партнеров Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" запланирована на 14 февраля в штаб-квартире НАТО.
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