Резников "обкатал" БМП Bradley, уже прибывшие в Украину

О своем опыте Резников написал в твиттере и опубликовал видео.

"Вы никогда не узнаете, пока не попробуете. Огромный. Мощный. Хорошо вооружен. Готов к бою. Сделано в США. БМП Bradley прибыли в Украину и присоединились к украинской армии", – написал министр.

Резников добавил, что имел честь "приручить котенка" лично, и получил от этого невероятное удовольствие. А управление БМП сравнил с управлением с помощью джойстика в компьютерной игре.