Резников "обкатал" БМП Bradley, уже прибывшие в Украину
Министр обороны Украины лично попытался управлять боевой машиной пехоты Bradley, уже находящейся на вооружении ВСУ
О своем опыте Резников написал в твиттере и опубликовал видео.
"Вы никогда не узнаете, пока не попробуете. Огромный. Мощный. Хорошо вооружен. Готов к бою. Сделано в США. БМП Bradley прибыли в Украину и присоединились к украинской армии", – написал министр.
Резников добавил, что имел честь "приручить котенка" лично, и получил от этого невероятное удовольствие. А управление БМП сравнил с управлением с помощью джойстика в компьютерной игре.
- 31 января в Соединенных Штатах сообщили об отправке первой партии боевых машин пехоты Bradley в Украину.
- О том, что часть американских боевых машин пехоты M2 "Bradley" "уже прибыла в страну, перекрашены в пиксель и переданы военным", заявил 18 апреля представитель Пентагона Чарли Дитц.
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