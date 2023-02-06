Об этом он сказал в интервью одному из украинских СМИ.

Резникова попросили прокомментировать заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о возможном повторном наступлении на Киев.

"Он (Залужный, – ред.) должен прогнозировать худший вариант сценария, быть к нему готовым так, чтобы он не наступил", – ответил министр обороны.

При этом он не отрицает того, что россияне действительно хотели бы взять Киев.

"Попытка пойти на Киев у россиян есть в их ментальности. Это их мечта, чтобы покорилась Украина. А для этого нужно, чтобы упала столица", - сказал Резников.

"Но это не значит, что их мечта будет реализована. Она не была реализована у них в феврале-марте прошлого года", - добавил он.

В качестве примера министр привел Бахмут Донецкой области, в котором на момент вторжения было всего 40 тысяч населения. Россияне не могут взять его уже пять месяцев, напомнил Резников.

"А город Киев – это агломерация, в которой неофициально до 4 миллионов населения было до вторжения. Кто-то уехал в эвакуацию, кто-то уехал за границу с детьми, жены и так далее. То есть здесь большинство населения, которое готово сопротивляться", - подчеркнул руководитель. Минобороны.

"Каким таким ресурсом (можно захватить Киев, – ред.)? Поэтому это задачка с 5 звездочками", – добавил он.