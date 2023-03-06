Об этом он сказал в интервью ЛІГА.net .

"Нам необходимо невероятное количество дронов. Это тоже gamechanger. Как дронов для разведки/корректировки, так и ударных от 3 до 1000 км, морских дронов. Это дает возможность нанести удар врагу. И это сохраняет жизнь нашим (военным, – ред.), давая ситуационную осведомленность", – говорит Резников.

Министр обороны подчеркнул, что вместе с министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым встречался с 80 производителями БПЛА.

"Я им сказал: "Сколько бы вы ни производили – я у вас все куплю". У меня рядом стоит министр внутренних дел, который тоже будет докупать. В моем бюджете зарезервировано 20 млрд грн, чтобы покупать все, что они произведут. Параллельно у Федорова есть проект United 24. Параллельно правительство выделило 10 млрд грн на возможность закупки дронов из-за границы, которые я как министр обороны не могу купить", – подчеркнул чиновник.

Резников также ответил на вопросы относительно заявлений западных партнеров о начале военной помощи России со стороны Китая.

"Я очень осторожно отношусь к дронам производства этой страны (речь о Mavic, Matrice, – ред.), которые успешно используются на поле боя. Если, не дай бог, Китай принимает решение вступить в альянс, – их производитель может сделать многое, что будет препятствовать работе наших дронов. Потому что аэроскоп никто не отменял, местонахождение оператора понятно", – разъясняет министр обороны Украины.

Чиновник добавил, что тогда враг будет бороться не с дронами, а с операторами.

"Поэтому я продолжаю оставаться упоротым, в хорошем смысле, представителем позиции, что нам нужно развивать собственное украинское производство дронов. Тогда мы будем независимы", – заявил Резников.