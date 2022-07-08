Об этом он сказал во время выступления на конференции Forbes "Строим вместе".

По словам Резникова, есть три сценария развития поражения России.

Первый сценарий он описал как "очередная серия жестов доброй воли россиян, как было, когда они бежали с Киевщины, Черниговщины, Сумщины и острова Змеиный". При таком развитии событий Украина сначала выйдет на границы 24 февраля, далее, вероятно, начнутся переговоры о статусе оккупированных районов Донбасса и Крыма с содействием партнеров Украины, уточнил министр.

Второй вариант – постепенная борьба и удары по самым болезненным местам российской армии с помощью современного оружия.

"Мы не можем воевать с ними по принципу "мясорубка на мясорубку". К тому же наши партнеры не смогли бы нас поддержать при таких обстоятельствах", – отметил Резников.

Третий сценарий – "парад суверенитетов" в России и распад страны.

"Это самый длинный сценарий, но мы точно увидим его при нашей жизни", – считает министр.

8 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что деятельность сектора безопасности и обороны обеспечивают около 1 млн человек в разных структурах.

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