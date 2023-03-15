Резников назвал три фактора для удачного наступления и отметил значение авиации
Для удачного наступления украинская армия должна соблюдать три фактора: перевести врага в защиту, лишить его доминирования в воздухе и разрушить логистические цепи
Об этом на совместном брифинге министров обороны Украины и Нидерландов в Медиацентре Украина-Одесса заявил Алексей Резников, передает Укринформ.
Для удачного наступления, по словам Резникова, армия должна придерживаться трех факторов: "Первое – переведи врага в защиту. Второе – лиши его доминирования в воздухе. Третье – разруши его логистические цепи. В этих трех задачах два фактора – авиация».
Он отметил, что получение Украиной истребителей ускорит процесс освобождения временно захваченных Россией территорий.
Глава МОУ подчеркнул, что истребители нужны Украине, прежде всего, для улучшения и усиления противовоздушной обороны.
"Авиационная платформа нужна нам как улучшение и усиление нашей системы ПВО, потому что недостаточно количества систем земля-воздух. Мы боремся на дипломатическом фронте, убеждая наших партнеров, что необходимо принять решение об основном боевом самолете, как элементе защиты, в первую очередь. Что скорее мы получим боевые самолеты, тем больше будет сохранено человеческих жизней", - заявил Резников.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.08
Покупка 38.08Продажа 38.85
-
EUR
Покупка 40.19Продажа 41.08
- Актуальное
- Важное