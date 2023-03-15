Об этом на совместном брифинге министров обороны Украины и Нидерландов в Медиацентре Украина-Одесса заявил Алексей Резников, передает Укринформ.

Для удачного наступления, по словам Резникова, армия должна придерживаться трех факторов: "Первое – переведи врага в защиту. Второе – лиши его доминирования в воздухе. Третье – разруши его логистические цепи. В этих трех задачах два фактора – авиация».

Он отметил, что получение Украиной истребителей ускорит процесс освобождения временно захваченных Россией территорий.

Глава МОУ подчеркнул, что истребители нужны Украине, прежде всего, для улучшения и усиления противовоздушной обороны.

"Авиационная платформа нужна нам как улучшение и усиление нашей системы ПВО, потому что недостаточно количества систем земля-воздух. Мы боремся на дипломатическом фронте, убеждая наших партнеров, что необходимо принять решение об основном боевом самолете, как элементе защиты, в первую очередь. Что скорее мы получим боевые самолеты, тем больше будет сохранено человеческих жизней", - заявил Резников.