Резников назвал причину отмены дополнительных вознаграждений отдельным военным
Министр обороны Алексей Резников назвал отмену дополнительных вознаграждений военным в тылу вопросом справедливости и бюджетной способности
Об этом Резников рассказал в интервью одному из украинских СМИ .
"Это вопрос справедливости и одновременно бюджетной способности. Когда был введен институт "100 тыс., 30 тыс.", речь шла о тех, кто выполняет боевое задание: 100 тыс. на самом "передке" и 30 тыс. - кто рядом или на блокпостах, или на боевом дежурстве и так далее. Когда началось нашествие, то почти вся страна была полем боя и тогда было справедливым платить всем либо 100, либо хотя бы 30", - рассказал Резников.
Он отметил, что впоследствии начали поступать жалобы бойцов на передовой о несправедливости системы вознаграждений.
"Но дальше началось следующее. Бойцы, которые реально на "передке", в самых напряженных местах, говорят: "Мы там получаем, а те, кто ничего не делают, "курят бамбук", получают те же деньги – это несправедливо", - отметил Резников.
Он также добавил, что вместе с этим увеличен уровень базового денежного довольствия военных.
"Раньше обычный стрелок получал у нас 13 тыс. грн. Моим приказом мы сделали так: стрелок будет получать денежное довольствие в размере 20 тыс. грн. А если он на боевом исполнении возле "передка", на блокпосту дежурит, на другом боевом исполнении, на границе - плюс еще 30 тыс. Так у него будет 50. Если он на "нуле", на уровне батальона - тогда он будет 120 тыс. получать", - пояснил Резников.
Он отметил, что считает решение об отмене доплат в тылу обоснованным.
"Но, извините, те, кто находятся в тылу и несут службу, не рискуя ничем – стрелок будет получать 20 тыс. грн. 30 тыс. или 100 тем более ему несправедливо платить. Не забывайте о бюджете – война тянется, пошел второй год, у нас сегодня много бизнеса не работает, налоги не платятся, а нужно покупать оружие, количество Вооруженных сил огромно, нужно их обеспечивать, одевать, питать и т.д.. Поэтому это абсолютно честно и справедливо, не только в Вооруженных силах, а во всем спектре безопасности и обороны", - подытожил Резников.
- В Минобороны объявили, что с 1 февраля в ВСУ и МВД меняют выплату дополнительного вознаграждения некоторым служащим.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.64
Покупка 39.64Продажа 40.36
-
EUR
Покупка 42.42Продажа 43.38
- Актуальное
- Важное