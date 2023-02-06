Об этом Резников рассказал в интервью одному из украинских СМИ .

"Это вопрос справедливости и одновременно бюджетной способности. Когда был введен институт "100 тыс., 30 тыс.", речь шла о тех, кто выполняет боевое задание: 100 тыс. на самом "передке" и 30 тыс. - кто рядом или на блокпостах, или на боевом дежурстве и так далее. Когда началось нашествие, то почти вся страна была полем боя и тогда было справедливым платить всем либо 100, либо хотя бы 30", - рассказал Резников.

Он отметил, что впоследствии начали поступать жалобы бойцов на передовой о несправедливости системы вознаграждений.

"Но дальше началось следующее. Бойцы, которые реально на "передке", в самых напряженных местах, говорят: "Мы там получаем, а те, кто ничего не делают, "курят бамбук", получают те же деньги – это несправедливо", - отметил Резников.

Он также добавил, что вместе с этим увеличен уровень базового денежного довольствия военных.

"Раньше обычный стрелок получал у нас 13 тыс. грн. Моим приказом мы сделали так: стрелок будет получать денежное довольствие в размере 20 тыс. грн. А если он на боевом исполнении возле "передка", на блокпосту дежурит, на другом боевом исполнении, на границе - плюс еще 30 тыс. Так у него будет 50. Если он на "нуле", на уровне батальона - тогда он будет 120 тыс. получать", - пояснил Резников.

Он отметил, что считает решение об отмене доплат в тылу обоснованным.

"Но, извините, те, кто находятся в тылу и несут службу, не рискуя ничем – стрелок будет получать 20 тыс. грн. 30 тыс. или 100 тем более ему несправедливо платить. Не забывайте о бюджете – война тянется, пошел второй год, у нас сегодня много бизнеса не работает, налоги не платятся, а нужно покупать оружие, количество Вооруженных сил огромно, нужно их обеспечивать, одевать, питать и т.д.. Поэтому это абсолютно честно и справедливо, не только в Вооруженных силах, а во всем спектре безопасности и обороны", - подытожил Резников.