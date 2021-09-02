Резников назвал переговоры в ТКГ "треком ни о чем"
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников считает, что переговоры в ТКГ по оккупированному Донбассу - это мертвая история
Об этом он рассказал в интервью Liga.net.
Отвечая на вопрос о смысле минских переговоров, он ответил: "Нулевой. 4-5 часов ни о чем. В моем кабинете происходят эти онлайн-переговоры. Это мертвая история".
По словам Резникова, нужно сохранить "этот трек, этот канал коммуникации, хоть и слабенький".
"Ради людей, которые находятся в тюрьмах, в том числе - в "Изоляции". Более 200 наших людей мы пытаемся забрать оттуда", - сообщил он.
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