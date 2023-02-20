Об этом заявил на брифинге министр обороны Украины Алексей Резников, передает РБК-Украина .

"Я уверен, что будет как минимум два батальона танков Leopard 2. И у нас также, вероятно, будет шесть или семь батальонов из Leopard 1 с боеприпасами. Это будет коалиция. Разные страны предоставят эти танки Leopard 1", - сказал Резников

Кроме того, ВСУ получат танки еще нескольких марок.

"Также будут танки Challenger 2 и Abrams и легкие танки AMX-10 из Франции", – сказал Резников.

Министр предположил, что танки Leopard 2 Украина получит до апреля 2023 года, однако отметил, что это будет зависеть от сроков подготовки экипажей ВСУ.

Справка: танковый батальон может состоять из 30-40 танков (по 10-12 танков в роте).