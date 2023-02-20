Резников назвал ожидаемое количество Leopard для ВСУ и сказал, какие еще танки передаст Запад
Украина получит от партнеров не менее двух батальонов танков Leopard 2 и 6-7 батальонов Leopard 1
Об этом заявил на брифинге министр обороны Украины Алексей Резников, передает РБК-Украина .
"Я уверен, что будет как минимум два батальона танков Leopard 2. И у нас также, вероятно, будет шесть или семь батальонов из Leopard 1 с боеприпасами. Это будет коалиция. Разные страны предоставят эти танки Leopard 1", - сказал Резников
Кроме того, ВСУ получат танки еще нескольких марок.
"Также будут танки Challenger 2 и Abrams и легкие танки AMX-10 из Франции", – сказал Резников.
Министр предположил, что танки Leopard 2 Украина получит до апреля 2023 года, однако отметил, что это будет зависеть от сроков подготовки экипажей ВСУ.
Справка: танковый батальон может состоять из 30-40 танков (по 10-12 танков в роте).
- Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о готовности передать Украине арендованные у Германии 18 танков Leopard с согласия Берлина.
- 19 февраля министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сказал , что Украина получит французские легкие танки AMX-10 в ближайшие дни.
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