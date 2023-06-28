Об этом он сказал в интервью Financical Times .

Таким образом, он прокомментировал заявления о "медленном" украинском контрнаступлении.

"Когда это произойдет, вы все это увидите... Все все увидят", – добавил Резников.

Он также заявил, что основные военные резервы Украины, включая большинство бригад, недавно подготовленных на Западе, оснащенных современными танками и бронетехникой НАТО, еще не задействованы в операции.

Кроме того, министр отметил, что мятеж Пригожина "обнаружил фундаментальную слабость режима Путина".

"Это как снежный шар. Чем больше он становится, тем быстрее катится", - говорит он.

Резников считает, что этот мятеж является "яркой иллюстрацией" уязвимости России, которая "помогает Западу осознать, что они инвестируют в Украину не зря, и что победа Украины вполне реальна и скоро будет". Министр выразил надежду, что произошедшие в РФ события мотивируют партнеров увеличить поставки оружия для ВСУ.

Министр подчеркнул, что необходимо доверять силам безопасности и обороны Украины, а также партнерам, поставляющим оружие, поскольку они "более предсказуемы", чем ситуация в России.

Резников также сказал, что ВСУ достигли "определенных достижений", которые Генштаб не обнародовал во избежание разоблачения войск.

"Иногда россияне не докладывают своему руководству о том, что они потеряли определенный участок или территорию. Они боятся докладывать начальству", - пояснил чиновник.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила , что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ уволили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.