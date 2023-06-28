Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Резников назвал освобождение ВСУ нескольких населенных пунктов только вступлением к большому контрнаступлению

Резников назвал освобождение ВСУ нескольких населенных пунктов только вступлением к большому контрнаступлению

28 июня, 2023 среда
11:48
Война с Россией

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что уже освобожденные ВСУ населенные пункты не были "главным событием" - это лишь вступление к большому контрнаступлению

Об этом он сказал в интервью Financical Times .

Таким образом, он прокомментировал заявления о "медленном" украинском контрнаступлении.

"Когда это произойдет, вы все это увидите... Все все увидят", – добавил Резников.

Он также заявил, что основные военные резервы Украины, включая большинство бригад, недавно подготовленных на Западе, оснащенных современными танками и бронетехникой НАТО, еще не задействованы в операции.

Кроме того, министр отметил, что мятеж Пригожина "обнаружил фундаментальную слабость режима Путина".

"Это как снежный шар. Чем больше он становится, тем быстрее катится", - говорит он.

Резников считает, что этот мятеж является "яркой иллюстрацией" уязвимости России, которая "помогает Западу осознать, что они инвестируют в Украину не зря, и что победа Украины вполне реальна и скоро будет". Министр выразил надежду, что произошедшие в РФ события мотивируют партнеров увеличить поставки оружия для ВСУ.

Министр подчеркнул, что необходимо доверять силам безопасности и обороны Украины, а также партнерам, поставляющим оружие, поскольку они "более предсказуемы", чем ситуация в России.

Резников также сказал, что ВСУ достигли "определенных достижений", которые Генштаб не обнародовал во избежание разоблачения войск.

"Иногда россияне не докладывают своему руководству о том, что они потеряли определенный участок или территорию. Они боятся докладывать начальству", - пояснил чиновник.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила , что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ уволили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Алексей Резников
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
Єнс Столтенберг
28 июня, 2023 среда
Столтенберг о членстве Украины в Альянсе: Путин не имеет права вето на расширение НАТО
Представник Китаю в ЄС Фу Цун
27 июня, 2023 вторник
Посол Китая в ЕС о поддержке границ Украины 1991 года: "Не понимаю, почему бы и нет"
переможні новини
Автор Зиновия Воронович
27 июня, 2023 вторник
Победные новости 489-го дня войны: ВСУ прорвали оборону в Бахмутском районе, враг свозит раненых в детсады и школы
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.73
    Покупка 36.73
    Продажа 37.47
  • EUR
    Покупка 40.37
    Продажа 41.25
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
28 июня
12:29
Обновлено
Число погибших в Краматорске из-за ракетного удара РФ возросло до 9, ранены 60 человек
12:15
"Какой еще аргумент нужен, чтобы пригласить Украину в НАТО?": Резников рассказал, чего ждет от саммита Альянса в Вильнюсе
12:12
Зеленский предложил Раде изменить дату празднования Рождества и Дня защитников и защитниц Украины
12:06
OPINION
Из-за Запорожья Комиссия по стандартам государственного языка должна уйти в отставку
12:05
Автомобили для украинских военных: история немецких волонтеров
11:50
Абитуриенты получили результаты национального мультипредметного теста
11:45
Удар РФ по Краматорску: среди пострадавших украинская писательница и трое иностранцев
11:21
Эксклюзив
Деоккупация Мелитополя решит дальнейшую судьбу контрнаступления ВСУ, - военный эксперт Дикий
11:06
Обновлено
Европейские игры-2022: Как выглядит медальный зачет
10:47
Обзор
Путин хотел убить Пригожина, Россия противостоит расколу, Украине не хватает живой силы в контрнаступлении. Акценты мировых СМИ 28 июня
10:42
Стало известно, кто заменит Генри Кавила в новом фильме о Супермене
10:34
Петр Порошенко: Конституция – это наш план действий
10:31
Курс валют на 28 июня: стоимость доллара, евро, злотого
10:29
Разведка Британии объяснила, почему Чонгарский мост был жизненно важен для оккупантов
10:29
Россияне за сутки обстреляли 11 областей Украины: по меньшей мере 10 погибших и 69 раненых. Ситуация в регионах
10:23
Президент Литвы Науседа прибыл с визитом в Киев
10:13
Эксклюзив
Карта боевых действий за период 21-27 июня: фронт трещит по швам
10:12
На межбанке Украины растет спрос и предложение на валюту, - член Совета НБУ Данилишин
10:10
Новым гендиректором Укроборонпрома стал Герман Сметанин
10:06
Путин пытается петлять
10:05
В Южной Корее считают, что ситуация с мятежом Пригожина "полностью не исчерпана"
10:00
Новости компаний
Шанс на победу: как дрон помог найти вражеский танк
09:58
Суровикин заранее знал о планах Пригожина начать мятеж в России, - NYT
09:50
Япония и ЕС договорились усилить экономическую безопасность из-за рисков со стороны Китая и России
09:39
Дмитрий Кулеба
Пригожин слишком быстро сдался, деморализующий эффект не успел проникнуть в российские окопы в Украине, - Кулеба
09:36
Литва приобрела для Украины два ЗРК NASAMS
09:35
"Найти 15 шпионов ежемесячно": в Луганской области оккупанты усилили обыски местных жителей, - ОВА
09:33
После 10 лет без новых серий: появился трейлер нового сезона "Футурамы"
09:20
Анджей Дуда
Присутствие ЧВК Вагнера в Беларуси требует жесткого ответа НАТО, - Дуда
09:09
Эксклюзив
"Сегодня идет война двух обществ". Об особенностях Конституции Украины и ее отличие от российского
09:00
Зеленский в День Конституции: Ни один украинец уже никогда не будет воспринимать запечатленные в ней права и свободы как что-то данное сверху, за них борются жизнями
08:46
Тайвань заметил два военных корабля РФ у своего побережья
08:32
Эксклюзив
Повреждение Чонгарского моста очень сильно повлияло на логистику оккупантов, - депутат Херсонского облсовета Хлань
08:28
НАТО готово защищаться от Беларуси и РФ, - Столтенберг
08:27
Ночью украинские воины уничтожили 6 "шахедов" над Украиной, два попали по складу в Черкасской области
08:24
Эксклюзив
НАТО ищет способы выразить четкую позицию относительно будущего членства Украины, - генерал Ходжес
08:06
Инфографика
Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 930 оккупантов, 7 БПЛА и 6 артсистем
08:02
OPINION
"Украинский кризис" закончился, началась "российская смута"
07:56
Во Франции активисты вышли на протесты из-за убийства полицией подростка за отказ остановить автомобиль
07:31
Франция провела первое испытание гиперзвукового глайдера VMAX со скоростью до 6 000 км/ч
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV