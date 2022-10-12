Резников назвал главный вопрос сегодняшней встречи в формате "Рамштайн"

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что главный вопрос, который сегодня будут обсуждаться во время встречи в формате "Рамштайн", - противовоздушная оборона Украины. Об этом он сообщил в твиттере.

"Начинается наша работа в рамках контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн 6" и встречи министров обороны НАТО. Также есть важные двусторонние встречи. Пункт №1 на сегодняшней повестке дня - усиление ПВО Украины", - говорится в сообщении.