Резников назвал главный вопрос сегодняшней встречи в формате "Рамштайн"
12 октября в Брюсселе проходит запланированная встреча в формате "Рамштайн". Это уже шестая такая встреча
Министр обороны Алексей Резников сообщил, что главный вопрос, который сегодня будут обсуждаться во время встречи в формате "Рамштайн", - противовоздушная оборона Украины. Об этом он сообщил в твиттере.
"Начинается наша работа в рамках контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн 6" и встречи министров обороны НАТО. Также есть важные двусторонние встречи. Пункт №1 на сегодняшней повестке дня - усиление ПВО Украины", - говорится в сообщении.
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