Резников назвал ежедневные потери военных Украины и РФ в войне

Об этом он сказал в интервью BBC .

Резников рассказал журналисту, что бои за Соледар Донецкой области повлекли за собой массовые разрушения и значительные потери с обеих сторон, но потери ВСУ все равно меньше.

Министр заявил, что "приблизительно 500 или 600" российских бойцов ежедневно погибают по всей стране, в то время как Украина теряет десятую часть их. При этом, по его словам, боевые действия активизируются весной и на фронте будет еще жарче.

"Весна – лучший период для возобновления движения для всех сторон", – сказал Резников.

"Мы понимаем, что они будут готовы к старту, и, конечно, мы должны быть готовы к старту", – добавил он.

По данным Генштаба, за сутки 12 января ВСУ ликвидировали 740 россиян , самолет и 4 танка.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb