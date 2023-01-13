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Резников назвал ежедневные потери военных Украины и РФ в войне

13 января, 2023 пятница
11:57
война с Россией

Глава Минобороны Алексей Резников утверждает, что Украина за день войны теряет в десять раз меньше военных, чем страна-агрессор Россия

Об этом он сказал в интервью BBC .

Резников рассказал журналисту, что бои за Соледар Донецкой области повлекли за собой массовые разрушения и значительные потери с обеих сторон, но потери ВСУ все равно меньше.

Министр заявил, что "приблизительно 500 или 600" российских бойцов ежедневно погибают по всей стране, в то время как Украина теряет десятую часть их. При этом, по его словам, боевые действия активизируются весной и на фронте будет еще жарче.

"Весна – лучший период для возобновления движения для всех сторон", – сказал Резников.

"Мы понимаем, что они будут готовы к старту, и, конечно, мы должны быть готовы к старту", – добавил он.

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Новости
Украина
военные силы Украины
Алексей Резников
потери окуппантов
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