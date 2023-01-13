Резников назвал ежедневные потери военных Украины и РФ в войне
Глава Минобороны Алексей Резников утверждает, что Украина за день войны теряет в десять раз меньше военных, чем страна-агрессор Россия
Об этом он сказал в интервью BBC .
Резников рассказал журналисту, что бои за Соледар Донецкой области повлекли за собой массовые разрушения и значительные потери с обеих сторон, но потери ВСУ все равно меньше.
Министр заявил, что "приблизительно 500 или 600" российских бойцов ежедневно погибают по всей стране, в то время как Украина теряет десятую часть их. При этом, по его словам, боевые действия активизируются весной и на фронте будет еще жарче.
"Весна – лучший период для возобновления движения для всех сторон", – сказал Резников.
"Мы понимаем, что они будут готовы к старту, и, конечно, мы должны быть готовы к старту", – добавил он.
- По данным Генштаба, за сутки 12 января ВСУ ликвидировали 740 россиян , самолет и 4 танка.
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