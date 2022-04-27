Резников: нас ждет несколько тяжелейших недель

Об этом он рассказал в Facebook.

Министр отметил, что коалиция в поддержку Украины против кремлевского зла усиливается.

"В то же время я хочу, чтобы у всех нас были верные ожидания. Россия накопила силы для масштабного наступления на востоке Украины уже сейчас. Помощь Украине будет расти, но в ближайшие дни потребуется вся наша стойкость и чрезвычайное единство. Враг уже осознает свое стратегическое поражение, но все равно будет пытаться причинить нам наибольшую боль. К сожалению, до победы мы еще будем терять наших воинов. Еще будут разрушения и болезненные жертвы. Мы должны выдержать. И мы выдержим!" - написал Резников.

Напомним, 26 апреля на базе ВВС США "Рамштайн" в Германии прошла конференция, на которой представители более 40 стран обсудили поддержку Украины. Резников передал союзникам список оружия, необходимого для освобождения территорий

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