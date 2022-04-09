Резников: "Нам нужны реактивные системы залпового огня с дальностью свыше 30-50 км"

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников на брифинге с иностранными журналистами в пятницу, 8 апреля.



"Нам нужны реактивные системы залпового огня с дальностью свыше 30-50 км. Нам нужны противокорабельные ракеты, чтобы остановить их в Одессе и Черном море. Нам нужно много танков, бронированных машин и артиллерии калибра 155 мм", - сказал Резников.



Для овладения таким оружием украинским воинам не понадобится много времени, а с его помощью кафиров удастся выгнать из Украины.



"Мы знаем, как пользоваться NLAW, Stinger, Javelin. И мы сможем использовать противокорабельные ракеты. Это не высшая математика. Мы сможем воевать на "Абрамсах", "Леопардах", потому что наши ребята восемь лет тренировались по всему миру со странами НАТО"" , – подчеркнул министр.

Резников призвал партнеров предоставлять Украине тяжелое и наступательное вооружение, в том числе такое, как у НАТО.