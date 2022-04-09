Резников: "Нам нужны реактивные системы залпового огня с дальностью свыше 30-50 км"
Для того чтобы не только сдерживать российские оккупационные войска, но и выгнать их из Украины, ВСУ нуждаются в оружии дальнего действия, много современных танков и бронированных машин
Об этом сказал министр обороны Алексей Резников на брифинге с иностранными журналистами в пятницу, 8 апреля.
"Нам нужны реактивные системы залпового огня с дальностью свыше 30-50 км. Нам нужны противокорабельные ракеты, чтобы остановить их в Одессе и Черном море. Нам нужно много танков, бронированных машин и артиллерии калибра 155 мм", - сказал Резников.
Для овладения таким оружием украинским воинам не понадобится много времени, а с его помощью кафиров удастся выгнать из Украины.
"Мы знаем, как пользоваться NLAW, Stinger, Javelin. И мы сможем использовать противокорабельные ракеты. Это не высшая математика. Мы сможем воевать на "Абрамсах", "Леопардах", потому что наши ребята восемь лет тренировались по всему миру со странами НАТО"" , – подчеркнул министр.
- Резников призвал партнеров предоставлять Украине тяжелое и наступательное вооружение, в том числе такое, как у НАТО.
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