Резников: начальный запрос ВСУ на 155-мм артиллерия выполнен на 90%
Министр обороны Украины Алексей Резников доложил, что по артиллерии 155-мм калибра запрос от Вооруженных Сил Украины выполнен на 90%, впрочем, ежедневно эта потребность увеличивается из-за интенсивных боев
Об этом информирует в телеграмме Министерство обороны Украины .
"Хочу подчеркнуть, по артиллерии 155-мм калибра Минобороны уже выполнило первоначальный запрос от Вооруженных Сил на 90%. На 100% эта первоначальная потребность будет закрыта в течение 1-2 недель. Но меняются обстоятельства на поле боя – увеличивается потребность. Генштаб реагирует на смену оперативной обстановки - Минобороны меняет задачи своей команде в соответствии с запросами ГШ. Уже есть четкий план поставки артиллерии до конца июля", - рассказал Резников.
Министр обороны подчеркнул, что запрос на оружие формирует Генштаб ВСУ, требования изменяются в зависимости от нужд и активности боевых действий.
"Полученное вооружение и техника централизованно передаются Министерством обороны на склады ВСУ. Распределение осуществляется командованием ВСУ, поскольку именно оно видит общую картину, формирует замысел операций и определяет приоритеты", – добавил министр.
- Министр обороны Украины Алексей Резников, 4 июня, выразил оптимистичные прогнозы, что активные боевые действия в Украине завершатся до конца 2022 года.
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил , что его страна делает больше для поддержки Украины, чем почти все государства мира.
- Украина получила от Литвы 20 автомобилей, среди которых грузовики и внедорожники, еще 20 БТР – в пути.
- 1 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что в ближайшее время ожидается "новая порция хороших новостей", связанных с поддержкой со стороны США.
- 25 мая литовский журналист Андрюс Тапинас начал собирать деньги, чтобы купить для украинской армии "Байрактар". 28 мая стало известно, что ему удалось привлечь более 5 млн. евро.
- Литва подписала соглашение с Турцией о покупке беспилотника. Однако производитель согласился передать его Украине бесплатно.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.05
Покупка 34.05Продажа 34.99
-
EUR
Покупка 36Продажа 37.29
- Актуальное
- Важное