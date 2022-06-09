Об этом информирует в телеграмме Министерство обороны Украины .

"Хочу подчеркнуть, по артиллерии 155-мм калибра Минобороны уже выполнило первоначальный запрос от Вооруженных Сил на 90%. На 100% эта первоначальная потребность будет закрыта в течение 1-2 недель. Но меняются обстоятельства на поле боя – увеличивается потребность. Генштаб реагирует на смену оперативной обстановки - Минобороны меняет задачи своей команде в соответствии с запросами ГШ. Уже есть четкий план поставки артиллерии до конца июля", - рассказал Резников.

Министр обороны подчеркнул, что запрос на оружие формирует Генштаб ВСУ, требования изменяются в зависимости от нужд и активности боевых действий.

"Полученное вооружение и техника централизованно передаются Министерством обороны на склады ВСУ. Распределение осуществляется командованием ВСУ, поскольку именно оно видит общую картину, формирует замысел операций и определяет приоритеты", – добавил министр.

Министр обороны Украины Алексей Резников, 4 июня, выразил оптимистичные прогнозы, что активные боевые действия в Украине завершатся до конца 2022 года.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил , что его страна делает больше для поддержки Украины, чем почти все государства мира.

Украина получила от Литвы 20 автомобилей, среди которых грузовики и внедорожники, еще 20 БТР – в пути.

1 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что в ближайшее время ожидается "новая порция хороших новостей", связанных с поддержкой со стороны США.

25 мая литовский журналист Андрюс Тапинас начал собирать деньги, чтобы купить для украинской армии "Байрактар". 28 мая стало известно, что ему удалось привлечь более 5 млн. евро.

Литва подписала соглашение с Турцией о покупке беспилотника. Однако производитель согласился передать его Украине бесплатно.

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