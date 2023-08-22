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OPINION

Резников начал войну с журналистами

22 августа, 2023 вторник
08:01
Мнение Виталий Шабунин

Министр обороны назвал "фейком" главный документ по расследованию Николова о закупке летних курток, которые превратились в "зимние". И, конечно же, соврал

“Он (Николов) какой-то там инвойс показал – это вымысел. Я не знаю, где он это взял”, говорит министр.

Глава парламентской ВСК по расследованию экономических преступлений Железняк подтверждает, что информация Николова соответствует действительности. И его ВСК видела документы при исследовании коррупции на одной из региональных таможен:

"Уверен в том, что Николов не ошибся. И все это правда, в том числе инвойсы. И там и не только они есть, чтобы увидеть проблему с закупкой формы”.

Железняк обещает расставить точки над "i" на ближайшем заседании антикоркомитета Рады в эту среду в 10:00.

Резников в очередной раз нагло лжет, отмазываясь от очередного коррупционного скандала:

- Николов: Резников снова украл в ВСУ – вот документ.

- Резников: Журналист лжет – инвойс фейковый.

- Глава профильной ВСК: Инвойс настоящий – Николов написал правду – Резников ворует.

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Что еще кому непонятно? Кто еще хочет и дальше умываться "оправданиями" этого министра обороны?

Отдельные приветствия оборонному комитету Совета, депутатов которого Резников снова использовал: “Депутаты разных партий, в том числе оппозиционных, все тщательно изучили и сказали: "У нас вопросов нет, все понятно".

Если депутатам этого комитета все понятно (а они своим молчанием это подтверждают), то эти депутаты — соучастники кражи Резникова. Александр Завитневич, как ваши дела?

Ну, и для понимания мерзости этого министра приведу его цитату о Юрие Николове – одном из самых авторитетных журналистов-расследователей страны, которому в этом году в Европе присудили сразу две престижные премии.

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"Все, что публикует журналист, которого называют Юрий Николов — как правило, не соответствует действительности. Это человек — обычный манипулянт — я не боюсь этого слова".

Это пишет министр, который сначала лгал об яйцекилограммах. Теперь лжет о фейковости документов, доказывающих кражу на куртках.

И это было бы даже смешно, если бы не стоило жизней. Потому что когда Минобороны ворует на продовольствии и куртках, то закупают меньше, например, дронов и защиты. А значит, кто-нибудь умрет на поле боя.

И да, господин министр, я понимаю, что после этой коммуникации вы будете мне мстить (как уже делали раньше). Командиров не трогайте – имейте остатки чести (об эффективности уже давно речь не идет).

Источник

Об авторе. Виталий Шабунин, глава правления Центра противодействия коррупции.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Украина
журналисты
корупція в Україні
Война с Россией
Алексей Резников
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