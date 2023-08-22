“Он (Николов) какой-то там инвойс показал – это вымысел. Я не знаю, где он это взял”, говорит министр.

Глава парламентской ВСК по расследованию экономических преступлений Железняк подтверждает, что информация Николова соответствует действительности. И его ВСК видела документы при исследовании коррупции на одной из региональных таможен:

"Уверен в том, что Николов не ошибся. И все это правда, в том числе инвойсы. И там и не только они есть, чтобы увидеть проблему с закупкой формы”.

Железняк обещает расставить точки над "i" на ближайшем заседании антикоркомитета Рады в эту среду в 10:00.

Резников в очередной раз нагло лжет, отмазываясь от очередного коррупционного скандала:

- Николов: Резников снова украл в ВСУ – вот документ.

- Резников: Журналист лжет – инвойс фейковый.

- Глава профильной ВСК: Инвойс настоящий – Николов написал правду – Резников ворует.

Читайте также: Деньги получили, а оружие не предоставили. У Минобороны — астрономическая дебиторская задолженность

Что еще кому непонятно? Кто еще хочет и дальше умываться "оправданиями" этого министра обороны?

Отдельные приветствия оборонному комитету Совета, депутатов которого Резников снова использовал: “Депутаты разных партий, в том числе оппозиционных, все тщательно изучили и сказали: "У нас вопросов нет, все понятно".

Если депутатам этого комитета все понятно (а они своим молчанием это подтверждают), то эти депутаты — соучастники кражи Резникова. Александр Завитневич, как ваши дела?

Ну, и для понимания мерзости этого министра приведу его цитату о Юрие Николове – одном из самых авторитетных журналистов-расследователей страны, которому в этом году в Европе присудили сразу две престижные премии.

Читайте также: Нам предлагают заткнуться, чтобы не мешать воровать

"Все, что публикует журналист, которого называют Юрий Николов — как правило, не соответствует действительности. Это человек — обычный манипулянт — я не боюсь этого слова".

Это пишет министр, который сначала лгал об яйцекилограммах. Теперь лжет о фейковости документов, доказывающих кражу на куртках.

И это было бы даже смешно, если бы не стоило жизней. Потому что когда Минобороны ворует на продовольствии и куртках, то закупают меньше, например, дронов и защиты. А значит, кто-нибудь умрет на поле боя.

И да, господин министр, я понимаю, что после этой коммуникации вы будете мне мстить (как уже делали раньше). Командиров не трогайте – имейте остатки чести (об эффективности уже давно речь не идет).

Источник

Об авторе. Виталий Шабунин, глава правления Центра противодействия коррупции.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.