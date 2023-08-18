Впервые об этом говорили в начале марта, когда разразился скандал с закупкой яиц по 17 гривен за штуку. Тогда на должность министра обороны активно сватали руководителя ГУР МО Кирилла Буданова. Однако, к счастью, последний остался на своем старом месте, а не пошел считать картофель и снаряды.

Стоит ли бояться отставки министра обороны во время войны? Во времена полномасштабной войны — никто бы и не вспомнил через неделю имя предшественника. Более того, ряд бывших глав Минобороны либо уехали за границу, либо залегли на дно, либо бежали в РФ — так и не понеся минимальной ответственности за распродажи критически важного военного имущества налево-направо.

Когда в октябре 2021 года вместо Андрея Тарана Минобороны возглавил Алексей Резников, многие вздохнули с облегчением. На фоне печального чиновника в дермантине, завалившего несколько государственных оборонных заказов подряд, распустил Проектный офис реформ при Минобороны, потому что "НАТО нам не светит и не ко времени" - Резникова встретили с облегчением и надеждой.

Если оглянуться на профессиональную биографию чиновника — он топ-юрист и стал известен всей стране, когда в роли Виктора Ющенко отстоял в судах потребность третьего тура президентских выборов 2004 года после Оранжевой революции. Этот суд доказал фальсификации выборов командой Виктора Януковича. И вернул Украину на демократические рельсы.

В ноябре 2021 года стал министром обороны – менее чем за четыре месяца до российского вторжения в Украину. По всей вероятности, во времена относительного затишья — он был бы более эффективным управленцем. Однако вызовы военного времени и тиски политической скованности превратили Резникова и токсическую фигуру. И главное – министр обороны по украинскому законодательству является квотой Президента Украины. И восемь заместителей тоже назначает Банковая — так что желающему занять должность министра нужно уметь садиться на шпагат между потребностями войны и политической лояльностью.

Поэтому сейчас проходят определенные осмотры кандидатов. Вы могли видеть, как отдельные политики (например, Ирины Верещук) уже активно прокачивают медиа тезисом, что "министром обороны должна стать женщина".

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Сама Верещук уже полностью серьезно рассказывает, что выполнит любую волю президента. И в интервью "Радио Свобода" была более чем откровенна:

"Я выполню любую волю президента и правительства. Потому что нет сейчас в военное время "хочу-не хочу", "соглашусь-не соглашусь". Я человек военный, поэтому я четко знаю, что такое приказ и что такое распоряжение. Но я вижу себя больше сейчас там, где я. Я живу этим…".

Однако облака над Минобороны сгущаются все больше и просто гендерным равенством решить их нельзя.

Чего только стоит информация от Центра противодействия коррупции и Виталия Шабунина, что Минобороны потратило 36,3 млрд грн на оружие и обеспечение, которые так и не были поставлены.

Речь идет о так называемой просроченной дебиторской задолженности. Это когда заказчик, а именно Минобороны, платит средства поставщику, но обещанный товар не получает в срок, оговоренный в договоре. То есть это оружие и вещи, которых наши военные просто не увидели, хотя деньги налогоплательщиков на них потрачены.

Если сравнить это в цифрах, то это в 9 раз больше, чем собрание Фонда Сергея Притулы за 2022 год.

Что интересно, это не злые активисты или плохие журналисты снова манипулируют. Есть официальный ответ министерства финансов.

И пока нет сознательных комментариев на эту информацию — где делись эти средства? И почему оружие не пришло вовремя на фронт — сравним, что можно было купить. Например, это около 200 тысяч FPV дронов. Условно один дрон на голову оккупанта. Однако ничего похожего нет.

Более того, обучением операторов БПЛА занимаются частные инициативы, средства на это собирают волонтеры. А недавно поставкой беспилотников и обучением операторов БПЛА занимается министр цифровой трансформации Федоров и волонтеры. Почему? Ибо очевидно, что этого не делает МО. Также львиную долю логистики по другим вопросам взял вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр инфраструктуры Александр Кубраков. Кстати, его тоже активно сватают на должность нового главы Минобороны, но он в серьезных раздумьях, потому что так можно потерять политическую субъектность и шанс на политическую жизнь после смены власти.

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Когда Банковая наконец выберет преемника Резникову — хотелось бы услышать отчет о работе. Так же хочется увидеть объяснение, что там с неэффективными закупками на десятки миллиардов гривен, что является реальной диверсией, которая снижает обороноспособность государства. Или кто тот человеческий зверинец, ставший заместителями министра и очень часто перебивающий на себя полномочия Резникова.

Все это следует услышать до тех пор, как Алексей Резников получит себе индульгенцию посредством отсылки куда как можно дальше в качестве посла. Потому почему стало доброй традицией после провала в Украине на какие-то должности — прятаться за ксивой дипломата. И разваливать еще и то, что было священно и профессионально до недавнего времени — искать на должности послов сознательных людей, за которых не стыдно. И которым не будут отказывать в агремане, потому что слишком токсичный и коррупционный.

Специально для Эспрессо

Об авторе: Марина Данилюк-Ярмолаева, журналистка

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