Резников может покинуть пост министра обороны на следующей неделе, преемником будут рассматривать Умерова, - Железняк
По данным народного депутата, министр обороны Алексей Резников покинет пост и станет послом в Великобритании. Его место может занять глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров
Об этом информирует нардеп Ярослав Железняк .
"Итак, по моей информации, Резников покинет пост министра обороны и впоследствии поедет послом в Великобританию. Если не будет еще громких скандалов до этого времени. Слухи о том, что там что-то не так с агреманом, не подтверждено", - написал народный избранник.
На место министра, вероятно, будет представлен глава Фонда госимущества Рустема Умерова: "Как раз буквально недавно у него год в должности был. И прошу отметить, год без всякого скандала и с рекордным результатом".
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Новый глава ФГИУ пока не избран.
Относительно того, насколько эта информация точная, то Железняк ответил: "Современная кадровая политика умеет поражать, но уже вчера утром о такой ротации предупредили посольства. По меньшей мере, некоторые".
Изменения могут произойти уже на следующей неделе.
Украинская правда со ссылкой на собственные источники в Кабмине и ВР тоже подтверждает такую информацию.
Скандал с Резниковым
10 августа стало известно, что Министерство обороны Украины осенью 2022 якобы заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных. На самом деле в Украину направились "камуфляжные куртки", которые по дороге переоформили как "зимние воздухозащитные" – почти втрое дороже.
Уже 25 августа сообщалось , что одним из владельцев турецкой фирмы, получившей $30 млн за скандальную закупку для украинских военных легких курток под видом зимних, оказался племянник народного депутата фракции "Слуга Народа".
Резников на фоне обвинений в закупке и поставке летних курток вместо зимних предложил паре депутату и журналисту. Они отреагировали.
26 августа министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что МО закупило 180 тыс. зимних курток, которые передали ВСУ, еще в прошлом году.
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