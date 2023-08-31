Резников может покинуть пост министра обороны на следующей неделе, преемником будут рассматривать Умерова, - Железняк

Об этом информирует нардеп Ярослав Железняк .

"Итак, по моей информации, Резников покинет пост министра обороны и впоследствии поедет послом в Великобританию. Если не будет еще громких скандалов до этого времени. Слухи о том, что там что-то не так с агреманом, не подтверждено", - написал народный избранник.

На место министра, вероятно, будет представлен глава Фонда госимущества Рустема Умерова: "Как раз буквально недавно у него год в должности был. И прошу отметить, год без всякого скандала и с рекордным результатом".

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Новый глава ФГИУ пока не избран.

Относительно того, насколько эта информация точная, то Железняк ответил: "Современная кадровая политика умеет поражать, но уже вчера утром о такой ротации предупредили посольства. По меньшей мере, некоторые".

Изменения могут произойти уже на следующей неделе.

Украинская правда со ссылкой на собственные источники в Кабмине и ВР тоже подтверждает такую информацию.

Скандал с Резниковым

10 августа стало известно, что Министерство обороны Украины осенью 2022 якобы заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных. На самом деле в Украину направились "камуфляжные куртки", которые по дороге переоформили как "зимние воздухозащитные" – почти втрое дороже.

Уже 25 августа сообщалось , что одним из владельцев турецкой фирмы, получившей $30 млн за скандальную закупку для украинских военных легких курток под видом зимних, оказался племянник народного депутата фракции "Слуга Народа".

Резников на фоне обвинений в закупке и поставке летних курток вместо зимних предложил паре депутату и журналисту. Они отреагировали.

26 августа министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что МО закупило 180 тыс. зимних курток, которые передали ВСУ, еще в прошлом году.