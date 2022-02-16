Резников: когда войска РФ вернутся в пункты постоянной дислокации, тогда станет ясно с отменой ее агрессивных планов

Об этом сообщает Reuters.

"К сожалению, мы не можем подтвердить эту информацию объективными показателями. Она не подтверждается ни данными украинской разведки, ни данными разведобществ наших стратегических партнеров", - подчеркнул Резников.

По его словам, даже если российские войска передислоцируются с одного места, то это, скорее всего, будет только миграция в другой район вблизи Украины, а не реальный отвод войск.

"Все войска, которые они перебросили, должны вернуться в пункты постоянной дислокации. Тогда станет ясно, что они отменили свои агрессивные планы. Выведения людей недостаточно - необходимо также вывести вооружение и технику", - подчеркнул Резников.

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