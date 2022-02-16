Резников: когда войска РФ вернутся в пункты постоянной дислокации, тогда станет ясно с отменой ее агрессивных планов
Министр обороны Алексей Резников заявил, что последний отчет украинской разведки не содержит никаких доказательств того, что Россия отводит свои войска от границ Украины
Об этом сообщает Reuters.
"К сожалению, мы не можем подтвердить эту информацию объективными показателями. Она не подтверждается ни данными украинской разведки, ни данными разведобществ наших стратегических партнеров", - подчеркнул Резников.
По его словам, даже если российские войска передислоцируются с одного места, то это, скорее всего, будет только миграция в другой район вблизи Украины, а не реальный отвод войск.
"Все войска, которые они перебросили, должны вернуться в пункты постоянной дислокации. Тогда станет ясно, что они отменили свои агрессивные планы. Выведения людей недостаточно - необходимо также вывести вооружение и технику", - подчеркнул Резников.
- Напомним, министерство обороны России заявило о начале отвода части войск от границы Украины во вторник, 15 февраля, "по окончании учений".
- Президент Джо Байден заявил, что, несмотря на заявления Минобороны России об отводе части войск от украинской границы, США наблюдают сохранение их позиций.
- В среду, 16 февраля, министерство обороны России заявило об отводе из оккупированного Крыма подразделений Южного военного округа.
- В НАТО сообщили, что не видят признаков деэскалации, несмотря на заявления РФ. Президент Владимир Зеленский также заявил, что Украина не наблюдает отвода российских войск.
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