Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Резников: каждый украинец, видя ветерана, должен понимать, что этот человек выиграл для него время

Резников: каждый украинец, видя ветерана, должен понимать, что этот человек выиграл для него время

22 августа, 2023 вторник
16:32
Война с Россией

Министр обороны Алексей Резников считает, что каждый украинец, видящий ветерана, должен осознавать, этот воин уже прошел то, что завтра буду проходить я, он выиграл для меня время

Об этом он заявил на Международном ветеранском форуме "Украина. Защитники. Будущее".

Проблемой является отчуждение сограждан в повседневной жизни, определенная ментальная граница, которая является проблемой между военной и гражданской, рассказал министр по опыту общения с ветеранами.

"Эта граница в голове, в сердце, я считаю, что это самая большая опасность, и она коснется всех. Поэтому поддержка ветеранов и родственников имеет очень важное значение. Главная задача в том, чтобы каждый украинец, видящий ветерана, осознавал и понимал две вещи "Первая - этот воин уже прошел то, что завтра буду проходить я. Завтра я буду на его месте. Второе - он, она, они выиграли для меня время", - сказал Резников.

Министр подчеркнул, что через некоторое время у каждого из родственников или близких друзей будут ветераны и, как только это осознание появится, текущие проблемы начнут решаться гораздо быстрее.

"Не будет ощущения, что что-то забирают у учителей или пенсионеров и отдают ветеранам. Будет меньше разговоров, что кто-то не создан для войны, а кто создан, или кто-то кого-то туда не посылал. Логика разделения должна быть изменена философией единения. Общая судьба, общая дело, общая победа. Но изменения в голове – это самое сложное", - добавил Резников.

С 2014 года в Украине уже более миллиона участников боевых действий

Сообщается, что продолжается работа по решению проблем украинских воинов, в частности, относительно получения статуса УБД, прохождения военно-врачебных комиссий и получения компенсаций за ранения.

"За 9,5 лет этой войны у нас уже около миллиона участников боевых действий. Мы знаем точно их текущие проблемы и задачи: это получение статуса УБД, ВЛК, компенсация за ранения и т.д. Мы работаем по всем этим вопросам и будут изменения. Сейчас уже быстро оцифровываются процессы, будет ощутимо меньше бумаг, очередей", - пояснил министр.

Резников считает, что победа Украины означает не просто деоккупацию территорий, для этого нужно сделать так, чтобы враг никогда не задумывался вернуться.

"У нас сильный коварный враг, и война может быть продолжительной, потому что это реальный марафон. У нас будут еще болезненные потери. И чтобы одолеть россиян и не перекладывать эту проблему на следующие поколения, мы должны осознать, что главное для победы – это одержать оружие. Многие в мире пока считают, что это невозможно, однако украинцы уже доказали, что у них другое представление о возможном и невозможном, поэтому мы обязательно победим", - подчеркнул министр.

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что украинские чиновники, не понимающие смысл введения политики героев, должны быть заменены, а затягивающие время нормативные регуляции должны быть упрощены.
  • Также во время форума премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил , что страна формирует политику ветеранов, несмотря на то, что война продолжается. Для реализации новой ветеранской политики существует пять ключевых элементов.
военные силы Украины
Алексей Резников
Ветеран АТО
Военные новости
Читайте также:
путлер шойгу
20 августа, 2023 воскресенье
Спецслужбы РФ давят на Путина и требуют уволить Шойгу и объявить военное положение, - Bloomberg
ЗСУ
21 августа, 2023 понедельник
В Украине могут создать военную полицию: чем будет заниматься
Ганна Маляр
21 августа, 2023 понедельник
Маляр заявила, что из-за публикаций в СМИ 82 бригада потерпела 5 вражеских авиаударов в сутки
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.65
    Покупка 37.65
    Продажа 38.48
  • EUR
    Покупка 41.17
    Продажа 42.2
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
22 августа
17:26
Обновлено
ДБР обыскивает военно-врачебные комиссии в трех областях в рамках расследования коррупции руководителей
17:09
Оккупанты на Донетчине "приговорили" пленного азовца к 20 годам заключения
17:08
Проверка диссертации главы МОН Лисового на плагиат: суд открыл дело против Нацагентства по качеству высшего образования
17:08
Летает до 24 часов: Иран представил усовершенствованную версию ударного дрона Mohajer-10
16:56
Чернигов
В Черниговской области временно запретили проводить массовые мероприятия
16:54
Украина защищает себя в рамках международного права, - Бербок об ударах дронов по объектам в РФ
16:51
Первая группа украинских пилотов начала обучение на истребителях F-16 в Дании
16:43
Хорватия предоставит Украине пакет военной помощи на 30€ млн
16:32
Эксклюзив
Ту-22М3
"Необратимые потери": в Defense Express назвали приблизительное количество ракетоносцев Ту-22, которые еще остались в РФ
16:20
РФ вернула тела 12 украинских защитников, считавшихся военнопленными
16:12
С врачами от нейтральных стран: Украина инициирует создание смешанных медкомиссий для обмена пленными
16:02
Эксклюзив
"Роту ударных БПЛА создали, задачу дали, а средств для работы не дали": волонтер о проблемах закупок для военных
16:00
Эксклюзив
В южных окрестностях Роботиного еще присутствует враг, - военнослужащий ВСУ Бурлык
16:00
OPINION
Громкое разоблачение российских агентов в Польше. А что в Украине?
15:58
Обновлено
Лидеры 11 балканских стран приняли декларацию в поддержку Украины
15:55
Анонс
В День Независимости Еспресо проведет информационный марафон "Украина: Цена свободы"
15:52
Запад только теперь начал открывать для себя украинскую культуру, – лауреат Шевченковской премии Назаренко
15:51
Нардеп Железняк: Энергоатом заказал для оккупированной ЗАЭС перчатки более чем на 7 млн грн по завышенным ценам
15:48
"Мариуполь Непокоренный": в Киеве открыли выставку украинских и зарубежных художников
15:43
Перешел на сторону рашистов: пограничника подозревают в измене и дезертирстве
15:37
Пономарев, Дидзе, Тополь и ALEKSEEV выпустили совместную песню "Милиша"
15:17
Футболисты Милевский и Федецкий рассказали, что сыграли роли в фильме "Довбуш"
15:11
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:09
Исследование ООН: из-за развития ИИ клерки под угрозой увольнения
14:59
На восстановление разрушивших РФ медучреждений выделили 3 млрд грн: 358 объектов восстановили полностью, 426 – частично
14:55
Искусство во время войны: в пространстве PEN Ukraine открылась выставка картин
14:51
Президент Турции встретится в РФ с Путиным: планируют обсудить "зерновой коридор", - СМИ
14:45
Московский суд оставил по-прежнему срок заключения украинского правозащитника Буткевича
14:31
В Музее книги и книгопечатания объявили праздничные мероприятия ко Дню Независимости Украины. Программа
14:28
Эксклюзив
"Активное меньшинство должно сформировать повестку дня для Украины после войны": общественный деятель Пекарь назвал 4 главных принципа
14:24
Новости компаний
Бой на выживание: как табачная компания инвестирует в Украину во время войны
14:17
SpaceX Falcon
Компания SpaceX запустила в космос 21 спутник Starlink
14:13
МВФ
МВФ не засчитает Украине выполнение маяка из-за замены текста законопроекта, – Железняк
14:07
Toyota
Toyota должна была остановить производство в Чехии из-за дефицита деталей
14:03
OPINION
Распустим BRICS и создадим CRANKS
14:03
Обновлено
В ЮАР стартовал саммит лидеров БРИКС: будут обсуждать расширение блока
14:00
"Вы это видите и на днях еще увидите": Буданов об уничтожении окупантов в Крыму
13:45
Обновлено
Президент Еврокомиссии, премьеры Болгарии, Хорватии и Македонии, президент Сербии: Зеленский провел ряд встреч в Афинах
13:38
Россияне размещают военных в помещениях действующих школ на ТОТ
13:36
Остается научно недоказанной: Минздрав развенчал мифы о магнитотерапии
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV