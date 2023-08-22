Резников: каждый украинец, видя ветерана, должен понимать, что этот человек выиграл для него время
Министр обороны Алексей Резников считает, что каждый украинец, видящий ветерана, должен осознавать, этот воин уже прошел то, что завтра буду проходить я, он выиграл для меня время
Об этом он заявил на Международном ветеранском форуме "Украина. Защитники. Будущее".
Проблемой является отчуждение сограждан в повседневной жизни, определенная ментальная граница, которая является проблемой между военной и гражданской, рассказал министр по опыту общения с ветеранами.
"Эта граница в голове, в сердце, я считаю, что это самая большая опасность, и она коснется всех. Поэтому поддержка ветеранов и родственников имеет очень важное значение. Главная задача в том, чтобы каждый украинец, видящий ветерана, осознавал и понимал две вещи "Первая - этот воин уже прошел то, что завтра буду проходить я. Завтра я буду на его месте. Второе - он, она, они выиграли для меня время", - сказал Резников.
Министр подчеркнул, что через некоторое время у каждого из родственников или близких друзей будут ветераны и, как только это осознание появится, текущие проблемы начнут решаться гораздо быстрее.
"Не будет ощущения, что что-то забирают у учителей или пенсионеров и отдают ветеранам. Будет меньше разговоров, что кто-то не создан для войны, а кто создан, или кто-то кого-то туда не посылал. Логика разделения должна быть изменена философией единения. Общая судьба, общая дело, общая победа. Но изменения в голове – это самое сложное", - добавил Резников.
С 2014 года в Украине уже более миллиона участников боевых действий
Сообщается, что продолжается работа по решению проблем украинских воинов, в частности, относительно получения статуса УБД, прохождения военно-врачебных комиссий и получения компенсаций за ранения.
"За 9,5 лет этой войны у нас уже около миллиона участников боевых действий. Мы знаем точно их текущие проблемы и задачи: это получение статуса УБД, ВЛК, компенсация за ранения и т.д. Мы работаем по всем этим вопросам и будут изменения. Сейчас уже быстро оцифровываются процессы, будет ощутимо меньше бумаг, очередей", - пояснил министр.
Резников считает, что победа Украины означает не просто деоккупацию территорий, для этого нужно сделать так, чтобы враг никогда не задумывался вернуться.
"У нас сильный коварный враг, и война может быть продолжительной, потому что это реальный марафон. У нас будут еще болезненные потери. И чтобы одолеть россиян и не перекладывать эту проблему на следующие поколения, мы должны осознать, что главное для победы – это одержать оружие. Многие в мире пока считают, что это невозможно, однако украинцы уже доказали, что у них другое представление о возможном и невозможном, поэтому мы обязательно победим", - подчеркнул министр.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что украинские чиновники, не понимающие смысл введения политики героев, должны быть заменены, а затягивающие время нормативные регуляции должны быть упрощены.
- Также во время форума премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил , что страна формирует политику ветеранов, несмотря на то, что война продолжается. Для реализации новой ветеранской политики существует пять ключевых элементов.
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