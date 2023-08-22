Резников: каждый украинец, видя ветерана, должен понимать, что этот человек выиграл для него время

Об этом он заявил на Международном ветеранском форуме "Украина. Защитники. Будущее".

Проблемой является отчуждение сограждан в повседневной жизни, определенная ментальная граница, которая является проблемой между военной и гражданской, рассказал министр по опыту общения с ветеранами.

"Эта граница в голове, в сердце, я считаю, что это самая большая опасность, и она коснется всех. Поэтому поддержка ветеранов и родственников имеет очень важное значение. Главная задача в том, чтобы каждый украинец, видящий ветерана, осознавал и понимал две вещи "Первая - этот воин уже прошел то, что завтра буду проходить я. Завтра я буду на его месте. Второе - он, она, они выиграли для меня время", - сказал Резников.

Министр подчеркнул, что через некоторое время у каждого из родственников или близких друзей будут ветераны и, как только это осознание появится, текущие проблемы начнут решаться гораздо быстрее.

"Не будет ощущения, что что-то забирают у учителей или пенсионеров и отдают ветеранам. Будет меньше разговоров, что кто-то не создан для войны, а кто создан, или кто-то кого-то туда не посылал. Логика разделения должна быть изменена философией единения. Общая судьба, общая дело, общая победа. Но изменения в голове – это самое сложное", - добавил Резников.

С 2014 года в Украине уже более миллиона участников боевых действий

Сообщается, что продолжается работа по решению проблем украинских воинов, в частности, относительно получения статуса УБД, прохождения военно-врачебных комиссий и получения компенсаций за ранения.

"За 9,5 лет этой войны у нас уже около миллиона участников боевых действий. Мы знаем точно их текущие проблемы и задачи: это получение статуса УБД, ВЛК, компенсация за ранения и т.д. Мы работаем по всем этим вопросам и будут изменения. Сейчас уже быстро оцифровываются процессы, будет ощутимо меньше бумаг, очередей", - пояснил министр.

Резников считает, что победа Украины означает не просто деоккупацию территорий, для этого нужно сделать так, чтобы враг никогда не задумывался вернуться.

"У нас сильный коварный враг, и война может быть продолжительной, потому что это реальный марафон. У нас будут еще болезненные потери. И чтобы одолеть россиян и не перекладывать эту проблему на следующие поколения, мы должны осознать, что главное для победы – это одержать оружие. Многие в мире пока считают, что это невозможно, однако украинцы уже доказали, что у них другое представление о возможном и невозможном, поэтому мы обязательно победим", - подчеркнул министр.