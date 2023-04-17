Резников извинился за сравнение потерь ВСУ с количеством жертв землетрясения в Турции

Об этом Резников написал в twitter .

Министр извинился перед всеми в Украине и Турции, кого обидело такое сравнение.

"Я искренне прошу прощения у всех в Украине или Турции, кого оскорбили мои комментарии в интервью испанской газете La Razon. Украинцы сочувствуют турецкому народу. Мы понимаем, что такое хоронить тысячи невинных людей – друзей и соседей", - написал Резников.

Он также поблагодарил Турцию за поддержку и твердую позицию по Крыму с начала российского вторжения.