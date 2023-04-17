Резников извинился за сравнение потерь ВСУ с количеством жертв землетрясения в Турции
Министр обороны Алексей Резников извинился за сравнение количества погибших на войне с РФ украинских военных и жертв землетрясения в Турции
Об этом Резников написал в twitter .
Министр извинился перед всеми в Украине и Турции, кого обидело такое сравнение.
"Я искренне прошу прощения у всех в Украине или Турции, кого оскорбили мои комментарии в интервью испанской газете La Razon. Украинцы сочувствуют турецкому народу. Мы понимаем, что такое хоронить тысячи невинных людей – друзей и соседей", - написал Резников.
Он также поблагодарил Турцию за поддержку и твердую позицию по Крыму с начала российского вторжения.
- 26 февраля сообщалось, что количество жертв землетрясения в Турции превысило 50 тыс. человек.
- 16 апреля Алексей Резников заявил, что потери ВСУ значительно меньше, чем в российской армии, а их общее количество не превышает количество жертв землетрясения в Турции.
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