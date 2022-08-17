Резников и Остин поговорили о Рамштайне-5 и насущных потребностях Украины в оружии
Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином подготовку к новому заседанию Контактной группы по вопросам обороны Украины
Об этом сообщает минобороны США .
Остин и Резников пообщались 17 августа по телефону. В Пентагоне отметили, что министры обсудят неотложные и долгосрочные потребности Украины в помощи безопасности. Министр обороны Украины проинформировал Остина о динамике на поле боя в Украине.
Также министры обсудили планирование следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины – Рамштайна-5.
- 20 июля Алексей Резников подытожил Раймштайн-4 и заявил, что у союзников никакой усталости от войны в Украине нет.
- 20 июля после Рамштайна-4 глава Пентагона Ллойд Остин рассказал о предоставлении Украине установок HIMARS и систем ПВО NASAMS.
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