Об этом сообщает минобороны США .

Остин и Резников пообщались 17 августа по телефону. В Пентагоне отметили, что министры обсудят неотложные и долгосрочные потребности Украины в помощи безопасности. Министр обороны Украины проинформировал Остина о динамике на поле боя в Украине.

Также министры обсудили планирование следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины – Рамштайна-5.

20 июля Алексей Резников подытожил Раймштайн-4 и заявил, что у союзников никакой усталости от войны в Украине нет.

20 июля после Рамштайна-4 глава Пентагона Ллойд Остин рассказал о предоставлении Украине установок HIMARS и систем ПВО NASAMS.

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