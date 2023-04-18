Резников и Остин побеседовали накануне встречи в "Рамштайне"
Министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым: обсудили приоритеты накануне заседания "Рамштайна"
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
"На этой встрече исполнится год с тех пор, как министр Остин впервые созвал UDCG в Рамштайне для координации помощи в сфере безопасности, которая сейчас объединила около пятидесяти стран в поддержку Украины", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что оба лидера пообещали поддерживать тесные контакты.
В свою очередь, Остин сообщил, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
"Сегодня я поговорил с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым, чтобы обсудить приоритеты накануне встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), которая состоится на этой неделе в Германии. Мы будем продолжать поддерживать Украину, пока это будет нужно", - написал он в Twitter.
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