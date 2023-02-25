Резников и Буданов рассказали, каким был план захвата РФ Киева и почему он не сработал
Единый план россиян заключался в стремительной высадке воздушного десанта, подразделений спецназначения и стремительном входе в Киев
Об этом Алексей Резников и Кирилл Буданов рассказали в фильме "ГОД".
По словам Буданова, план россиян заключался в стремительной высадке воздушного десанта, подразделений спецназначения и стремительном входе в Киев.
"Мы понимали, что будет попытка захвата холмов в районе НСК "Олимпийский", потому что там удобно делать вертолетную высадку, а уже отсюда должно было идти накопление сил, захват правительства, парламента и тому подобное", - сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
В этой ситуации самое главное было задержать высадку на аэродром "Гостомель" вблизи Киева.
"Ситуация развивалась быстро. В "Гостомеле" были сразу большие потери, после нескольких боев они взяли под контроль аэродром, но затем их накрыла артиллерия", – вспоминает глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.
Также спикеры рассказали, как силы обороны не дали оккупантам приземлить самолеты в аэропортах "Борисполь" и "Киев" в Жулянах.
"Было все заминировано, поставлены перевернутые транспортные средства, и плюс мы всю взлетную полосу залили маслом, поэтому приземление было невозможно", - рассказал Резников.
- Напомним, в конце августа стало известно, что ДБР по указанию Зеленского возбудило дело против генерал-майора Сергея Кривоноса, обвиняя в незаконной обороне аэропорта в Жулянах.
- Кривонос был назначен руководить обороной аэропорта "Киев" лично Залужным, учитывая его опыт обороны аэропорта в Краматорске в 2014 году.
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