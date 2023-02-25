Об этом Алексей Резников и Кирилл Буданов рассказали в фильме "ГОД".

По словам Буданова, план россиян заключался в стремительной высадке воздушного десанта, подразделений спецназначения и стремительном входе в Киев.

"Мы понимали, что будет попытка захвата холмов в районе НСК "Олимпийский", потому что там удобно делать вертолетную высадку, а уже отсюда должно было идти накопление сил, захват правительства, парламента и тому подобное", - сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

В этой ситуации самое главное было задержать высадку на аэродром "Гостомель" вблизи Киева.

"Ситуация развивалась быстро. В "Гостомеле" были сразу большие потери, после нескольких боев они взяли под контроль аэродром, но затем их накрыла артиллерия", – вспоминает глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

Также спикеры рассказали, как силы обороны не дали оккупантам приземлить самолеты в аэропортах "Борисполь" и "Киев" в Жулянах.

"Было все заминировано, поставлены перевернутые транспортные средства, и плюс мы всю взлетную полосу залили маслом, поэтому приземление было невозможно", - рассказал Резников.